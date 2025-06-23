Л. Киченок / Перес – Хаверлаг / Мартинс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

23 июня украинская теннисистка Людмила Киченок начала выступления в парном разряде на травяном турнире WTA 500 в Бад-Хомбурге, Германия.

В первом раунде украинка и ее напарница Эллен Перес (Австралия) играют против тандема Изабель Хаверлаг (Нидерланды) / Ингрид Гамарра Мартинс (Бразилия). Время начала встречи – 15:00 по Киеву.

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Это первая встреча дуэтов.

Победительницы противостояния во втором круге поборются против Чан Хао-Чин и Клары Таусон.