Л. Киченок / Перес – Хаверлаг / Мартинс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча первого раунда парного разряда турнира WTA 500 в Бад-Хомбурге
23 июня украинская теннисистка Людмила Киченок начала выступления в парном разряде на травяном турнире WTA 500 в Бад-Хомбурге, Германия.
В первом раунде украинка и ее напарница Эллен Перес (Австралия) играют против тандема Изабель Хаверлаг (Нидерланды) / Ингрид Гамарра Мартинс (Бразилия). Время начала встречи – 15:00 по Киеву.
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Это первая встреча дуэтов.
Победительницы противостояния во втором круге поборются против Чан Хао-Чин и Клары Таусон.
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