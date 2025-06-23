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  4. Л. Киченок / Перес – Хаверлаг / Мартинс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
23 июня 2025, 15:30 |
263
0

Л. Киченок / Перес – Хаверлаг / Мартинс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого раунда парного разряда турнира WTA 500 в Бад-Хомбурге

23 июня 2025, 15:30 |
263
0
Л. Киченок / Перес – Хаверлаг / Мартинс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Людмила Киченок

23 июня украинская теннисистка Людмила Киченок начала выступления в парном разряде на травяном турнире WTA 500 в Бад-Хомбурге, Германия.

В первом раунде украинка и ее напарница Эллен Перес (Австралия) играют против тандема Изабель Хаверлаг (Нидерланды) / Ингрид Гамарра Мартинс (Бразилия). Время начала встречи – 15:00 по Киеву.

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Это первая встреча дуэтов.

Победительницы противостояния во втором круге поборются против Чан Хао-Чин и Клары Таусон.

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Изабель Хаверлаг Ингрид Гамарра Мартинс Людмила Киченок WTA Бад-Хомбург Эллен Перес смотреть онлайн
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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