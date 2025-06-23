Полузащитник Эпицентра: «Хочется достойно стартовать в УПЛ»

За короткий промежуток времени футболисты «Эпицентра» прошли сложный путь от любителей до команды элитного отечественного дивизиона. И важно, что каждую вершину подоляне пытались покорять в убедительном стиле. Вот и в прошлом сезоне в группе «Чемпионская» Первой лиги подопечные Сергея Нагорняка опередили ближайшего из преследователей – «Полтаву» аж на 12 очков.

Один из ведущих игроков команды из Каменца-Подольского Николай Миронюк в беседе с корреспондентом Sport.ua поделился своими ожиданиями от дебюта в УПЛ:

– Приятно писать историю. И речь идет не только о игроках «Эпицентра», большинству из которых ранее не приходилось выступать в классе сильнейших украинского футбола, но и о нашем главном тренере Сергее Нагорняке, для которого это также будет первый опыт управления клубом УПЛ.

Кстати, наш взлет не может не радовать и потому, что, насколько я помню, эксперты фаворитом в борьбе за прямые путевки в элиту считали другие команды.

– Тогда что помогло «Эпицентру» быть на виду?

– Мы достигли своего благодаря сплоченности, сыгранности, ведь в одном составе выступали довольно долгое время. У нас все было на полном доверии, это сильно сказывалось на мотивации, микроклимате в команде. Авторитет соперников, в частности, «Металлиста 1925» только служил дополнительным стимулом, чтобы продемонстрировать свои лучшие качества и взять верх. Следует отдать должное и Сергею Нагорняку, который старался не форсировать события, а целенаправленно, кирпичик за кирпичиком строил боеспособную команду, которая заставила с собой считаться сначала во Второй лиге, затем – в Первой.

– На очереди – новый вызов для «Эпицентра», но в команде практически нет исполнителей с опытом игры в УПЛ. Это вас не беспокоит?

– Знаете, я уже по первым тренировкам после возвращения из отпуска почувствовал, что у футболистов «Эпицентра» несколько изменилась настройка, они стараются каждое занятие проводить еще более добросовестно. Потому что всем не терпится не просто дебютировать в УПЛ, а сделать это достойно.

С другой стороны, на мой взгляд, уровень команд УПЛ и Первой лиги заметно выровнялся. Неудивительно, что в недавних переходных матчах «Металлист 1925» и «Кудровка» заставили понизиться в классе «Ворсклу» и «Левый Берег». Поэтому мы знаем, чего стоим.

Конечно, мы прекрасно понимаем, что без усиления не обойтись. Пока что в расположении «Эпицентра» находится первый «летний» новичок – нападающий Андрей Борячук – известный по выступлениям за «Шахтер». Думаю, что до 30 июня, когда мы будем проводить спарринг – с винницкой «Нивой», появятся еще потенциальные новобранцы. Конкуренция за место в стартовом составе пойдет только на пользу «Эпицентру».

Ранее мы сообщали, что «Эпицентр» вышел из отпуска с первым новичком.