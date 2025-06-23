Новичок Премьер-лиги подпишет воспитанника Шахтера и чемпиона мира U-20

Новичок Премьер-лиги – футбольный клуб «Полтава» – намерен усилить вратарскую линию накануне старта в элитном дивизионе.

По информации источника, к команде присоединятся два голкипера – 21-летний Никита Минчев и 26-летний Владислав Кучерук. Оба футболиста станут свободными агентами после 30 июня.

Минчев является воспитанником донецкого «Шахтера», также играл за «Александрию» U-19 и «Агробизнес». В прошлой кампании провел один матч, в котором пропустил один гол.

Кучерук длительное время находился в структуре киевского «Динамо», имеет опыт выступлений за «Черноморец», «Колос», «Зарю» и «Прикарпатье». В сезоне 2024/25 сыграл 21 матч, пропустил 22 гола. В восьми поединках сумел оставить свои ворота в неприкосновенности.

Владислав побеждал на чемпионате мира U-20 в составе сборной Украины, который состоялся в 2019 году.

«Полтава» заняла второе место в Чемпионской группе Первой лиги и завоевала прямую путевку в элитный дивизион.