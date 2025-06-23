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Чемпионат Европы
23 июня 2025, 22:44 | Обновлено 23 июня 2025, 22:45
492
0

Крупский признался, что сказал Мельгоса после последнего матча на Евро

Главный тренер молодежки поблагодарил команду

23 июня 2025, 22:44 | Обновлено 23 июня 2025, 22:45
492
0
Крупский признался, что сказал Мельгоса после последнего матча на Евро
УАФ. Илья Крупский

Правый защитник харьковского «Металлиста 1925» и молодежной сборной Украины Илья Крупский в эксклюзивном интервью для Sport.ua рассказал, что сказал главный тренер молодежки Унаи Мельгоса после последнего матча команды на Евро-2025 U-21:

«Поблагодарил за работу, поскольку мы прошли большой путь. Тренер подчеркнул, что, к сожалению, мы не выжали из себя максимум, пожелал всем успехов в будущем, а также сказал, чтобы мы не останавливались и старались дорасти до выступления в топовых европейских чемпионатах».

Напомним, на Евро-2025 молодежная сборная Украины провела только 3 игры, не преодолев групповой этап.

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Илья Крупский инсайд Евро-2025 U-21 сборная Украины по футболу U-21 Унаи Мельгоса
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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