Крупский признался, что сказал Мельгоса после последнего матча на Евро

Правый защитник харьковского «Металлиста 1925» и молодежной сборной Украины Илья Крупский в эксклюзивном интервью для Sport.ua рассказал, что сказал главный тренер молодежки Унаи Мельгоса после последнего матча команды на Евро-2025 U-21:

«Поблагодарил за работу, поскольку мы прошли большой путь. Тренер подчеркнул, что, к сожалению, мы не выжали из себя максимум, пожелал всем успехов в будущем, а также сказал, чтобы мы не останавливались и старались дорасти до выступления в топовых европейских чемпионатах».

Напомним, на Евро-2025 молодежная сборная Украины провела только 3 игры, не преодолев групповой этап.