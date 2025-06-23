Украина. Премьер лига23 июня 2025, 14:01 |
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Что будет с Ворсклой? Крупский ответил на вопрос о будущем клуба
Команда находится во взвешенном состоянии
23 июня 2025, 14:01 |
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Новый правый защитник харьковского «Металлиста 1925» Илья Крупский в эксклюзивном интервью для Sport.ua высказался о будущем полтавской «Ворсклы», своего бывшего клуба, после вылета из Украинской Премьер-лиги:
«Мне сложно сказать, всю информацию черпаю из прессы. Хотя я разговаривал с некоторыми бывшими партнерами, которые тоже ничего не знают. Все пока в подвешенном состоянии из-за трансферного бана».
Напомним, по итогам сезона 2024/25 «Ворскла» впервые в истории вылетела из УПЛ, в стыковых матчах уступив «Кудровке».
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