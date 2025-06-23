Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Что будет с Ворсклой? Крупский ответил на вопрос о будущем клуба
Украина. Премьер лига
23 июня 2025, 14:01 |
448
0

Что будет с Ворсклой? Крупский ответил на вопрос о будущем клуба

Команда находится во взвешенном состоянии

23 июня 2025, 14:01 |
448
0
Что будет с Ворсклой? Крупский ответил на вопрос о будущем клуба
ФК Ворскла. Илья Крупский

Новый правый защитник харьковского «Металлиста 1925» Илья Крупский в эксклюзивном интервью для Sport.ua высказался о будущем полтавской «Ворсклы», своего бывшего клуба, после вылета из Украинской Премьер-лиги:

«Мне сложно сказать, всю информацию черпаю из прессы. Хотя я разговаривал с некоторыми бывшими партнерами, которые тоже ничего не знают. Все пока в подвешенном состоянии из-за трансферного бана».

Напомним, по итогам сезона 2024/25 «Ворскла» впервые в истории вылетела из УПЛ, в стыковых матчах уступив «Кудровке».

По теме:
Полузащитник Эпицентра: «Хочется достойно стартовать в УПЛ»
Никита ФЕДОТОВ: «Очень счастлив оказаться в таком амбициозном проекте»
Наставник Вереса назвал главную задачу команды на следующий сезон
чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Украинская Премьер-лига Ворскла Полтава Металлист 1925 Илья Крупский инсайд
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Экс-футболист Динамо женился на девушке, которая моложе на 10 лет
Футбол | 22 июня 2025, 15:13 3
ФОТО. Экс-футболист Динамо женился на девушке, которая моложе на 10 лет
ФОТО. Экс-футболист Динамо женился на девушке, которая моложе на 10 лет

Андрей Цуриков расписался со своей невестой

Хаби АЛОНСО: Мне плевать на твои голы, теперь в Реале у тебя другая задача
Футбол | 23 июня 2025, 08:49 1
Хаби АЛОНСО: Мне плевать на твои голы, теперь в Реале у тебя другая задача
Хаби АЛОНСО: Мне плевать на твои голы, теперь в Реале у тебя другая задача

Тренер обратился к Джуду Беллингему

Пробиться в элиту. Буковина может забрать несколько игроков из клуба УПЛ
Футбол | 23.06.2025, 14:11
Пробиться в элиту. Буковина может забрать несколько игроков из клуба УПЛ
Пробиться в элиту. Буковина может забрать несколько игроков из клуба УПЛ
Источник: Ворскла попытается подписать двух игроков клуба УПЛ
Футбол | 23.06.2025, 09:45
Источник: Ворскла попытается подписать двух игроков клуба УПЛ
Источник: Ворскла попытается подписать двух игроков клуба УПЛ
Левченко взяла золото в прыжках в высоту в Варшаве. Не было побед 2 года
Другие виды | 22.06.2025, 20:12
Левченко взяла золото в прыжках в высоту в Варшаве. Не было побед 2 года
Левченко взяла золото в прыжках в высоту в Варшаве. Не было побед 2 года
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ОФИЦИАЛЬНО. «Спасибо за все». Усик и Красюк прекратили сотрудничество
ОФИЦИАЛЬНО. «Спасибо за все». Усик и Красюк прекратили сотрудничество
22.06.2025, 08:49 18
Бокс
Экс-соперник Дюбуа оценил бой с Усиком: «Будет апсет и поражение фаворита»
Экс-соперник Дюбуа оценил бой с Усиком: «Будет апсет и поражение фаворита»
21.06.2025, 17:15 3
Бокс
У украинского клуба большие долги. Команду могут не допустить к УПЛ
У украинского клуба большие долги. Команду могут не допустить к УПЛ
22.06.2025, 07:47 14
Футбол
Ф'ЮРИ: «Ломаченко ушел из бокса? Такое редко увидишь»
Ф'ЮРИ: «Ломаченко ушел из бокса? Такое редко увидишь»
21.06.2025, 23:55 5
Бокс
Трансферу быть. Клуб АПЛ согласился заплатить космическую сумму за украинца
Трансферу быть. Клуб АПЛ согласился заплатить космическую сумму за украинца
21.06.2025, 14:48 43
Футбол
Суперкамбек в первом сете. Свитолина одолела Мертенс на старте Бад-Хомбурга
Суперкамбек в первом сете. Свитолина одолела Мертенс на старте Бад-Хомбурга
22.06.2025, 20:37 19
Теннис
Реал готовит бомбу. В Мадрид может переехать лучший игрок мира
Реал готовит бомбу. В Мадрид может переехать лучший игрок мира
21.06.2025, 20:19 1
Футбол
Лунин получил предложение от клуба, где играет русский. Реал уже ответил
Лунин получил предложение от клуба, где играет русский. Реал уже ответил
21.06.2025, 22:23 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем