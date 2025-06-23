Что будет с Ворсклой? Крупский ответил на вопрос о будущем клуба

Новый правый защитник харьковского «Металлиста 1925» Илья Крупский в эксклюзивном интервью для Sport.ua высказался о будущем полтавской «Ворсклы», своего бывшего клуба, после вылета из Украинской Премьер-лиги:

«Мне сложно сказать, всю информацию черпаю из прессы. Хотя я разговаривал с некоторыми бывшими партнерами, которые тоже ничего не знают. Все пока в подвешенном состоянии из-за трансферного бана».

Напомним, по итогам сезона 2024/25 «Ворскла» впервые в истории вылетела из УПЛ, в стыковых матчах уступив «Кудровке».