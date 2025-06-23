КРУПСКИЙ: «Есть семья, а по контракту не выполняются условия полгода»

Новый правый защитник харьковского «Металлиста 1925» Илья Крупский в эксклюзивном интервью для Sport.ua прокомментировал вылет своей предыдущей команды, полтавской «Ворсклы», из Украинской Премьер-лиги.

– Естественно, что не могу не спросить тебя о «Ворскле». Почему полтавчане вылетели из УПЛ?

– Обидно, что так получилось с моей родной командой. Не хотелось до этого доводить, но так сложились обстоятельства. Думаю, каждый футболист задает себе вопрос, почему так произошло. Но четкого ответа сейчас вряд ли кто-то даст, много было факторов. Это и задержки с зарплатой, и ненадлежащие коммуникации с руководством клуба. Трудно настраиваться на рабочий процесс, когда у футболиста есть семья, а по контракту не выполняются условия около полугода. И неизвестно, все ли наладится. Не было уверенности в завтрашнем дне. Тем не менее, я не хочу кого-то винить, виноваты все, что так случилось. А в противостоянии с «Кудровкой» «Ворскле» явно не повезло. Команда в двух играх создала столько моментов, что их хватило бы на несколько поединков.

– Это провальный сезон для «Ворсклы»?

– Безусловно. Другого слова здесь вряд ли подберешь.