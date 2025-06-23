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Украина. Премьер лига
23 июня 2025, 12:59 | Обновлено 23 июня 2025, 13:56
1537
0

КРУПСКИЙ: «Есть семья, а по контракту не выполняются условия полгода»

Новичок «Металлиста 1925» прокомментировал вылет «Ворсклы» из УПЛ

23 июня 2025, 12:59 | Обновлено 23 июня 2025, 13:56
1537
0
КРУПСКИЙ: «Есть семья, а по контракту не выполняются условия полгода»
ФК Ворскла. Илья Крупский

Новый правый защитник харьковского «Металлиста 1925» Илья Крупский в эксклюзивном интервью для Sport.ua прокомментировал вылет своей предыдущей команды, полтавской «Ворсклы», из Украинской Премьер-лиги.

– Естественно, что не могу не спросить тебя о «Ворскле». Почему полтавчане вылетели из УПЛ?

– Обидно, что так получилось с моей родной командой. Не хотелось до этого доводить, но так сложились обстоятельства. Думаю, каждый футболист задает себе вопрос, почему так произошло. Но четкого ответа сейчас вряд ли кто-то даст, много было факторов. Это и задержки с зарплатой, и ненадлежащие коммуникации с руководством клуба. Трудно настраиваться на рабочий процесс, когда у футболиста есть семья, а по контракту не выполняются условия около полугода. И неизвестно, все ли наладится. Не было уверенности в завтрашнем дне. Тем не менее, я не хочу кого-то винить, виноваты все, что так случилось. А в противостоянии с «Кудровкой» «Ворскле» явно не повезло. Команда в двух играх создала столько моментов, что их хватило бы на несколько поединков.

– Это провальный сезон для «Ворсклы»?

– Безусловно. Другого слова здесь вряд ли подберешь.

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Металлист 1925 Илья Крупский Ворскла Полтава Украинская Премьер-лига Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу инсайд
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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