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Клубный чемпионат мира
23 июня 2025, 12:28 | Обновлено 23 июня 2025, 12:30
54
0

Атлетико – Ботафого. Прогноз и анонс на матч клубного чемпионата мира 2025

Поединок состоится 23 июня в 22:00 по Киеву

23 июня 2025, 12:28 | Обновлено 23 июня 2025, 12:30
54
0
Атлетико – Ботафого. Прогноз и анонс на матч клубного чемпионата мира 2025
Getty Images/Global Images Ukraine

23 июня на «Роуз Боул» пройдет матч 3-го тура клубного чемпионата мира, в котором «Атлетико» сыграет против «Ботафого». Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Атлетико

Команда в 2023/2024 проиграла не только Реалу и Барселоне - ее сдвинула на четвертое место в Примере такая выскочка-однодневка, как Жирона. После этого руководство клуба и Диего Симеоне провернули год назад серьезную чистку состава. Но даже с рядом новичков мадридцы оказались только третьими на внутренней арене. И, по иронии, и в других турнирах проигрывали именно более сильным конкурентам: Реалу - в Лиге чемпионов (в драматичной серии пенальти имени Альвареса), Барселоне - в кубковом полуфинале, забив на гол меньше.

На клубном чемпионате мира испанцы сразу угодили под каток ПСЖ. В итоге ему проиграли без шансов, 0:4. С Сиэттл Саундерс получилось реабилитироваться, закончив победой 3:1, но все равно сейчас будет мало ничьей, нужно снова выигрывать.

Ботафого

Клуб и его результаты крепко завязаны на персоне Артура Жорже. Этот португальский тренер в 2024-м году был безусловным героем: он привел наконец-то подопечных на национальную вершину, выиграв Серию А. А потом и вовсе впервые победил с ними в Копе Либертадорес! Но потом вскрылась его измена, и специалист толком и работать не мог. А его подопечные провалили и чемпионат штата, и особенно Рекопу Южной Америки: дважды по 0:2 с Расинг Авельянеда.

Впрочем, к лету ситуация стабилизировалась. Бразильцы вышли в плей-офф новой Копы Либертадорес и сумели подтянуться к группе лидеров Серии А. И начали на клубном чемпионате мира с минимальной, но победы над Сиэттл Саундерс. Но если такого можно было ждать, то итоговые 1:0 против ПСЖ стали одной из первых по-настоящему громких сенсаций на турнире.

Статистика личных встреч

Раньше мадридский клуб с этими бразильцами не играл.

Прогноз

Букмекерские конторы верят в мадридский Реал. Но и гости понимают, что им в первую очередь нужно не пропустить - ставим на тотал меньше 2,5 голов (коэффициент - 1,95).

Прогноз Sport.ua
Атлетико Мадрид
23 июня 2025 -
22:00
Ботафого
Тотал меньше 2.5 1.95 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
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Атлетико Мадрид Ботафого прогнозы прогнозы на футбол клубный чемпионат мира по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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