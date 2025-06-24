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  4. Хаби АЛОНСО – игроку Реала: «Ты не можешь этого делать. Это Реал»
Клубный чемпионат мира
24 июня 2025, 13:36 |
1160
0

Хаби АЛОНСО – игроку Реала: «Ты не можешь этого делать. Это Реал»

Главный тренер королевского клуба обратился к Раулю Асенсио

24 июня 2025, 13:36 |
1160
0
Хаби АЛОНСО – игроку Реала: «Ты не можешь этого делать. Это Реал»
Getty Images/Global Images Ukraine. Хаби Алонсо

Вечером 22 июня прошел матч 2-го тура клубного чемпионата мира 2025.

Испанский Реал Мадрид и мексиканская Пачука встретились на арене «Банк оф Америка Стедиум» в городе Шарлотт. Победу со счетом 3:1 одержал мадридский клуб.

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Уже на 7-й минуте встречи красную карточку получил защитник «сливочных» Рауль Асенсио. После игры главный тренер королевского клуба Хаби Алонсо обратился к центрбеку:

«Этого не может быть... Это «Реал» Мадрид. Здесь ты не можешь так ошибаться».

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Пачука Реал Мадрид клубный чемпионат мира по футболу Рауль Асенсио Хаби Алонсо
Дмитрий Вус Источник
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