Хаби АЛОНСО – игроку Реала: «Ты не можешь этого делать. Это Реал»
Главный тренер королевского клуба обратился к Раулю Асенсио
Вечером 22 июня прошел матч 2-го тура клубного чемпионата мира 2025.
Испанский Реал Мадрид и мексиканская Пачука встретились на арене «Банк оф Америка Стедиум» в городе Шарлотт. Победу со счетом 3:1 одержал мадридский клуб.
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Уже на 7-й минуте встречи красную карточку получил защитник «сливочных» Рауль Асенсио. После игры главный тренер королевского клуба Хаби Алонсо обратился к центрбеку:
«Этого не может быть... Это «Реал» Мадрид. Здесь ты не можешь так ошибаться».
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