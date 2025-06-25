Хаби АЛОНСО – вратарю Реала: «Я понимаю тебя, это очень несправедливо»

Вечером 22 июня прошел матч 2-го тура клубного чемпионата мира 2025.

Испанский Реал Мадрид и мексиканская Пачука встретились на арене «Банк оф Америка Стедиум» в городе Шарлотт. Победу со счетом 3:1 одержал мадридский клуб.

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Одним из героев матча стал Тибо Куртуа, который совершил 10 сейвов, но не получил награду «Игрок матча». Приз достался Джуду Беллингему. Бельгийского вратаря после матча поддержал тренер Хаби Алонсо.

«Я понимаю тебя, это очень несправедливо, но вратарю всегда труднее получать такие награды», – сказал Алонсо.