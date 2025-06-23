23.06.2025 22:00 – 17’ 0 : 0
Клубный чемпионат мира23 июня 2025, 22:00 |
889
0
Сиэтл Саундерс – ПСЖ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 3-го тура группы B клубного чемпионата мира 2025
23 июня 2025, 22:00 |
889
0
23 июня, действующий обладатель Лиги чемпионов, ПСЖ, будет играть против клуба «Сиэтл Саундерс» в рамках третьего тура клубного чемпионата мира.
Матч состоится на арене «Lumen Field» в городе Сиэтл.
Запланировано, что поединок начнется в 22:00.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.
«Сиэтл Саундерс» – ПСЖ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Сиэтл Саундерс – ПСЖСмотреть трансляцию
|
Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022Сделать ставку Зробити ставку
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 23 июня 2025, 19:25 8
Михаил сознательно допинг не употреблял
Футбол | 23 июня 2025, 06:59 0
Бавария, Фламенго, Ювентус, Манчестер Сити вышли в 1/8 финала
Футбол | 23.06.2025, 08:49
Футбол | 23.06.2025, 17:00
Футбол | 23.06.2025, 21:49
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
22.06.2025, 08:13 11
22.06.2025, 08:44 7
21.06.2025, 22:23 5
21.06.2025, 19:50 6
23.06.2025, 08:15 3
23.06.2025, 06:55
21.06.2025, 20:19 1
21.06.2025, 23:55 5