23 июня, действующий обладатель Лиги чемпионов, ПСЖ, будет играть против клуба «Сиэтл Саундерс» в рамках третьего тура клубного чемпионата мира.

Матч состоится на арене «Lumen Field» в городе Сиэтл.

Запланировано, что поединок начнется в 22:00.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

«Сиэтл Саундерс» – ПСЖ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция