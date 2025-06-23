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Клубный чемпионат мира
Сиэтл Саундерс
23.06.2025 22:00 – 17 0 : 0
ПСЖ
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Клубный чемпионат мира
23 июня 2025, 22:00 |
889
0

Сиэтл Саундерс – ПСЖ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 3-го тура группы B клубного чемпионата мира 2025

23 июня 2025, 22:00 |
889
0
Сиэтл Саундерс – ПСЖ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

23 июня, действующий обладатель Лиги чемпионов, ПСЖ, будет играть против клуба «Сиэтл Саундерс» в рамках третьего тура клубного чемпионата мира.

Матч состоится на арене «Lumen Field» в городе Сиэтл.

Запланировано, что поединок начнется в 22:00.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

«Сиэтл Саундерс» – ПСЖ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Сиэтл Саундерс – ПСЖ
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клубный чемпионат мира по футболу смотреть онлайн ПСЖ Сиэтл Саундерс
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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