Другие новости23 июня 2025, 04:23 |
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ФОТО. Роскошная жена футболиста УПЛ впечатлила вырезом
Денису Кузыку можна только позавидовать
23 июня 2025, 04:23 |
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Катерина, жена защитника «Кривбаса» Дениса Кузыка, покорила сеть эффектным образом.
На новом фото она позирует в чёрном платье с вырезами — стильный и элегантный наряд подчеркнул её фигуру.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
Новый образ вызвал восхищение её подписчиков:
«Вау», «Luxury», «Красавица», – девушка получила множество комплиментов.
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