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23 июня 2025, 04:23 |
358
0

ФОТО. Роскошная жена футболиста УПЛ впечатлила вырезом

Денису Кузыку можна только позавидовать

23 июня 2025, 04:23 |
358
0
ФОТО. Роскошная жена футболиста УПЛ впечатлила вырезом
Instagram. Катерина Кузык

Катерина, жена защитника «Кривбаса» Дениса Кузыка, покорила сеть эффектным образом.

На новом фото она позирует в чёрном платье с вырезами — стильный и элегантный наряд подчеркнул её фигуру.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Новый образ вызвал восхищение её подписчиков:

«Вау», «Luxury», «Красавица», – девушка получила множество комплиментов.

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Максим Лапченко Источник: Instagram
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