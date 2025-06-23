ФОТО. Роскошная жена футболиста УПЛ впечатлила вырезом

Катерина, жена защитника «Кривбаса» Дениса Кузыка, покорила сеть эффектным образом.

На новом фото она позирует в чёрном платье с вырезами — стильный и элегантный наряд подчеркнул её фигуру.

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Новый образ вызвал восхищение её подписчиков:

«Вау», «Luxury», «Красавица», – девушка получила множество комплиментов.