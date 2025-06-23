Другие новости23 июня 2025, 04:06 | Обновлено 23 июня 2025, 04:07
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ФОТО. Новый опыт для Степаненко: впервые на турнире сыновей не по футболу
Тарас Степаненко поддерживает увлечения своих детей
23 июня 2025, 04:06 | Обновлено 23 июня 2025, 04:07
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Супруга Тараса Степаненко Маргарита опубликовала в Instagram фото с чемпионата Андалусии по дзюдо, где выступали их сыновья.
Ярослав выиграл золото, Святослав — серебро.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
Турнир прошёл в Кадисе, семья живёт в Марбелье.
Маргарита активно делилась эмоциями в сторис и поддерживала детей на соревнованиях.
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