ФОТО. Новый опыт для Степаненко: впервые на турнире сыновей не по футболу

Супруга Тараса Степаненко Маргарита опубликовала в Instagram фото с чемпионата Андалусии по дзюдо, где выступали их сыновья.

Ярослав выиграл золото, Святослав — серебро.

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Турнир прошёл в Кадисе, семья живёт в Марбелье.

Маргарита активно делилась эмоциями в сторис и поддерживала детей на соревнованиях.