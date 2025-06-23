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23 июня 2025, 04:06 | Обновлено 23 июня 2025, 04:07
175
0

ФОТО. Новый опыт для Степаненко: впервые на турнире сыновей не по футболу

Тарас Степаненко поддерживает увлечения своих детей

23 июня 2025, 04:06 | Обновлено 23 июня 2025, 04:07
175
0
ФОТО. Новый опыт для Степаненко: впервые на турнире сыновей не по футболу
Instagram. Тарас Степаненко

Супруга Тараса Степаненко Маргарита опубликовала в Instagram фото с чемпионата Андалусии по дзюдо, где выступали их сыновья.

Ярослав выиграл золото, Святослав — серебро.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Турнир прошёл в Кадисе, семья живёт в Марбелье.

Маргарита активно делилась эмоциями в сторис и поддерживала детей на соревнованиях.

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фото lifestyle Тарас Степаненко Маргарита Степаненко сборная Украины по футболу
Максим Лапченко Источник: Instagram
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