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23 июня 2025, 03:40 |
63
0

ФОТО. Семейная идиллия Сидорчуков растрогала сеть. Они вернулись в Киев

Семья Сергея Сидорчука поделилась милыми фото

23 июня 2025, 03:40 |
63
0
ФОТО. Семейная идиллия Сидорчуков растрогала сеть. Они вернулись в Киев
Instagram. Сергей Сидорчук с семьей

Анна Сидорчук опубликовала в Instagram семейные фото с детьми и мужем — футболистом «Вестерло» и сборной Украины Сергеем Сидорчуком.

Пока он на сборах, Анна осталась в Киеве с детьми и поделилась летними планами: прогулки, мороженое и уютные моменты.

Домашние кадры и искренние улыбки тронули подписчиков:

«Очень милые и красивые», – пишут им подписчики.

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фото lifestyle Сергей Сидорчук Анна Сидорчук сборная Украины по футболу чемпионат Бельгии по футболу
Максим Лапченко Источник: Instagram
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