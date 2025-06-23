Другие новости23 июня 2025, 03:40 |
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ФОТО. Семейная идиллия Сидорчуков растрогала сеть. Они вернулись в Киев
Семья Сергея Сидорчука поделилась милыми фото
23 июня 2025, 03:40 |
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Анна Сидорчук опубликовала в Instagram семейные фото с детьми и мужем — футболистом «Вестерло» и сборной Украины Сергеем Сидорчуком.
Пока он на сборах, Анна осталась в Киеве с детьми и поделилась летними планами: прогулки, мороженое и уютные моменты.
Домашние кадры и искренние улыбки тронули подписчиков:
«Очень милые и красивые», – пишут им подписчики.
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