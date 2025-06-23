ФОТО. Семейная идиллия Сидорчуков растрогала сеть. Они вернулись в Киев

Анна Сидорчук опубликовала в Instagram семейные фото с детьми и мужем — футболистом «Вестерло» и сборной Украины Сергеем Сидорчуком.

Пока он на сборах, Анна осталась в Киеве с детьми и поделилась летними планами: прогулки, мороженое и уютные моменты.

Домашние кадры и искренние улыбки тронули подписчиков:

«Очень милые и красивые», – пишут им подписчики.