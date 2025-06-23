Другие новости23 июня 2025, 03:22 |
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ФОТО. Известного футболиста могут посадить за решетку на 7,5 лет
Квинси Промеса экстрадировали
23 июня 2025, 03:22 |
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Экс-футболист сборной Нидерландов Квинси Промес может сесть в тюрьму.
Бывшего игрока «Аякса» Квинси Промеса экстрадировали из ОАЭ в Нидерланды для отбытия наказания — 7,5 лет заключения за поставку кокаина и нападение с ножом.
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Суд признал его виновным в перевозке наркотиков из Бразилии в Бельгию и нападении на двоюродного брата в 2020 году.
После этого Промес вернулся в «Спартак», но после ареста клуб расторг с ним контракт.
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