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Клубный чемпионат мира
23 июня 2025, 21:49 | Обновлено 23 июня 2025, 22:00
755
0

Тибо Куртуа раскритиковал игрока Реала и посоветовал ему быть умнее

Голкипер – об игре Асенсио

23 июня 2025, 21:49 | Обновлено 23 июня 2025, 22:00
755
0
Тибо Куртуа раскритиковал игрока Реала и посоветовал ему быть умнее
Getty Images/Global Images Ukraine. Тибо Куртуа

Вечером 22 июня прошел матч 2-го тура клубного чемпионата мира 2025.

Испанский Реал Мадрид и мексиканская Пачука встретились на арене «Банк оф Америка Стедиум» в городе Шарлотт. Победу со счетом 3:1 одержал мадридский клуб.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Красную карточку в матче получил защитник бланкос Рауль Асенсио, которому досталось на орехи после матча от Тибо Куртуа.

«Трудно играть, когда в твоей команде на одного футболиста меньше. Асенсио допустил ту же ошибку во втором матче подряд. Надо быть умнее и не делать такого», — отметил Куртуа.

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Пачука Реал Мадрид клубный чемпионат мира по футболу Тибо Куртуа Рауль Асенсио
Дмитрий Олейник Источник: DAZN
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