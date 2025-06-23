Тибо Куртуа раскритиковал игрока Реала и посоветовал ему быть умнее
Голкипер – об игре Асенсио
Вечером 22 июня прошел матч 2-го тура клубного чемпионата мира 2025.
Испанский Реал Мадрид и мексиканская Пачука встретились на арене «Банк оф Америка Стедиум» в городе Шарлотт. Победу со счетом 3:1 одержал мадридский клуб.
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Красную карточку в матче получил защитник бланкос Рауль Асенсио, которому досталось на орехи после матча от Тибо Куртуа.
«Трудно играть, когда в твоей команде на одного футболиста меньше. Асенсио допустил ту же ошибку во втором матче подряд. Надо быть умнее и не делать такого», — отметил Куртуа.
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