Экс-игрок Шахтера признался, почему в клубе все насмехались над Трубиным

Бывший полузащитник «Шахтера» Владислав Хомутов вспомнил пребывание в команде украинского голкипера Анатолия Трубина и рассказал об отношении одноклубников к нему.

«Помню, как все смеялись над толстеньким Толей Трубиным и издевались над ним. Он – молодец. Вышел из всего этого и показал уровень. Сейчас вымахал под два метра ростом, и его больше толстеньким никогда не увидишь», – рассказал полузащитник.

Экс-игрок донецкого «Шахтера» Владислав Хомутов вспомнил пребывание в московском «локомотиве» в 2012 году.