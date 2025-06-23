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Украина. Премьер лига
23 июня 2025, 21:31 | Обновлено 23 июня 2025, 21:50
789
0

Экс-игрок Шахтера признался, почему в клубе все насмехались над Трубиным

Над Анатолием подшучивали из-за его веса

23 июня 2025, 21:31 | Обновлено 23 июня 2025, 21:50
789
0
Экс-игрок Шахтера признался, почему в клубе все насмехались над Трубиным
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

Бывший полузащитник «Шахтера» Владислав Хомутов вспомнил пребывание в команде украинского голкипера Анатолия Трубина и рассказал об отношении одноклубников к нему.

«Помню, как все смеялись над толстеньким Толей Трубиным и издевались над ним. Он – молодец. Вышел из всего этого и показал уровень. Сейчас вымахал под два метра ростом, и его больше толстеньким никогда не увидишь», – рассказал полузащитник.

Экс-игрок донецкого «Шахтера» Владислав Хомутов вспомнил пребывание в московском «локомотиве» в 2012 году.

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Владислав Хомутов Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Анатолий Трубин
Дмитрий Олейник Источник: Украинский футбол
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