Украина. Премьер лига23 июня 2025, 21:31 | Обновлено 23 июня 2025, 21:50
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Экс-игрок Шахтера признался, почему в клубе все насмехались над Трубиным
Над Анатолием подшучивали из-за его веса
23 июня 2025, 21:31 | Обновлено 23 июня 2025, 21:50
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Бывший полузащитник «Шахтера» Владислав Хомутов вспомнил пребывание в команде украинского голкипера Анатолия Трубина и рассказал об отношении одноклубников к нему.
«Помню, как все смеялись над толстеньким Толей Трубиным и издевались над ним. Он – молодец. Вышел из всего этого и показал уровень. Сейчас вымахал под два метра ростом, и его больше толстеньким никогда не увидишь», – рассказал полузащитник.
Экс-игрок донецкого «Шахтера» Владислав Хомутов вспомнил пребывание в московском «локомотиве» в 2012 году.
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