Украинский легионер порвал крестообразные связки
Владислав Кочергин в ближайшее время на поле не появится
Украинский полузащитник «Ракува» Владислав Кочергин получил серьезное повереждение.
По информации польских инсайдеров, у 29-летнего футболист обнаружен разрыв крестообразных связок колена. Получен он был во время тнерировки. В ближайшие несколько месяцев Владислава на поле мы не увидим.
В прошедшем сезоне Владислав Кочергин провел 35 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых отличился 5 забитыми голами и 5 голевыми передачами. Вместе с «Ракувом» он стал вице-чемпионом Польши.
Ранее сообщалось о том, что украинский легионер стал вице-чемпионом в Европе.
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