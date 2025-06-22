Украинский легионер порвал крестообразные связки

Украинский полузащитник «Ракува» Владислав Кочергин получил серьезное повереждение.

По информации польских инсайдеров, у 29-летнего футболист обнаружен разрыв крестообразных связок колена. Получен он был во время тнерировки. В ближайшие несколько месяцев Владислава на поле мы не увидим.

В прошедшем сезоне Владислав Кочергин провел 35 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых отличился 5 забитыми голами и 5 голевыми передачами. Вместе с «Ракувом» он стал вице-чемпионом Польши.

Ранее сообщалось о том, что украинский легионер стал вице-чемпионом в Европе.