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Клубный чемпионат мира
22 июня 2025, 22:27 | Обновлено 22 июня 2025, 23:02
814
0

ВИДЕО. Рауль Асенсио удален у Реала за фол последней надежды

Реал остался в меньшинстве в самом начале матча КЧМ против клуба Пачука

22 июня 2025, 22:27 | Обновлено 22 июня 2025, 23:02
814
0
ВИДЕО. Рауль Асенсио удален у Реала за фол последней надежды
Getty Images/Global Images Ukraine

22 июня в 22:00 проходит матч 2-го тура клубного чемпионата мира 2025.

Испанский Реал Мадрид и мексиканская Пачука играют на арене «Банк оф Америка Стэдиум» в городе Шарлотт.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

В первом туре «Реал» сыграл вничью с саудовским клубом Аль-Хиляль (1:1), а Пачука уступила австрийской команде РБ Зальцбург (1:2).

В воротах галактикос играет Тибо Куртуа, а украинец Андрей Лунин остался в резерве.

На 7-й минуте Рауль Асенсио удален у Реала за фол последней надежды против Саломона Рондона

ВИДЕО. Рауль Асенсио удален у Реала, 7 мин

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Пачука Реал Мадрид клубный чемпионат мира по футболу видео голов и обзор удаление (красная карточка) Рауль Асенсио Саломон Рондон
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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