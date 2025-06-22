ВИДЕО. Рауль Асенсио удален у Реала за фол последней надежды
Реал остался в меньшинстве в самом начале матча КЧМ против клуба Пачука
22 июня в 22:00 проходит матч 2-го тура клубного чемпионата мира 2025.
Испанский Реал Мадрид и мексиканская Пачука играют на арене «Банк оф Америка Стэдиум» в городе Шарлотт.
Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач
В первом туре «Реал» сыграл вничью с саудовским клубом Аль-Хиляль (1:1), а Пачука уступила австрийской команде РБ Зальцбург (1:2).
В воротах галактикос играет Тибо Куртуа, а украинец Андрей Лунин остался в резерве.
На 7-й минуте Рауль Асенсио удален у Реала за фол последней надежды против Саломона Рондона
ВИДЕО. Рауль Асенсио удален у Реала, 7 мин
7' RED CARD ALERT!— DAZN Football (@DAZNFootball) June 22, 2025
Asencio takes down Rondon and is given a straight red card!
Watch the @FIFACWC | June 14 - July 13 | Every Game | Free | https://t.co/i0K4eUtwwb | #FIFACWC #TakeItToTheWorld #RMAPAC pic.twitter.com/MrhAVGCpKR
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Лидером списка стал Витинья
Испанский тренер готов дать Андрею игровое время на КЧМ-2025