ВИДЕО. Рауль Асенсио удален у Реала за фол последней надежды

22 июня в 22:00 проходит матч 2-го тура клубного чемпионата мира 2025.

Испанский Реал Мадрид и мексиканская Пачука играют на арене «Банк оф Америка Стэдиум» в городе Шарлотт.

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В первом туре «Реал» сыграл вничью с саудовским клубом Аль-Хиляль (1:1), а Пачука уступила австрийской команде РБ Зальцбург (1:2).

В воротах галактикос играет Тибо Куртуа, а украинец Андрей Лунин остался в резерве.

На 7-й минуте Рауль Асенсио удален у Реала за фол последней надежды против Саломона Рондона

ВИДЕО. Рауль Асенсио удален у Реала, 7 мин