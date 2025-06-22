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Клубный чемпионат мира
22 июня 2025, 20:37 | Обновлено 22 июня 2025, 20:47
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2

ВИДЕО. Дубль. Йылдыз вновь забил в ворота Видада

Турецкий вингер снова забил марокканскому коллективу

22 июня 2025, 20:37 | Обновлено 22 июня 2025, 20:47
111
2
ВИДЕО. Дубль. Йылдыз вновь забил в ворота Видада
Getty Images/Global Images Ukraine. Кенан Йылдыз

В воскресенье, 22 июня, проходит матч 2-го тура группового этапа клубного чемпионата мира между «Ювентусом» и «Видадом».

Встречу принимает «Линкольн Файненшал Филд» в Филадельфии. Стартовый свисток прозвучал в 19:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В группе с «Ювентусом» и «Видадом» также находятся «Манчестер Сити» и «Аль-Айн».

На 69-й минуте матча дубль в составе туринского гранда сделал Кенан Йылдыз. 3:1 на табло «Линкольн Файненшал Филд».

❗️ ВИДЕО. Это хет-трик! Йылдыз вновь забил в ворота Видада

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Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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Комментарии 2
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avk2307
Данія Франція цікавіше 
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taras_sidyi
Який хет-трик, коли ви в лайві пишете, що перший гол - автогол? 
Якась суцільна крінжа, а не сайт спортивних новин
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0
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