ВИДЕО. Дубль. Йылдыз вновь забил в ворота Видада
Турецкий вингер снова забил марокканскому коллективу
В воскресенье, 22 июня, проходит матч 2-го тура группового этапа клубного чемпионата мира между «Ювентусом» и «Видадом».
Встречу принимает «Линкольн Файненшал Филд» в Филадельфии. Стартовый свисток прозвучал в 19:00 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
В группе с «Ювентусом» и «Видадом» также находятся «Манчестер Сити» и «Аль-Айн».
На 69-й минуте матча дубль в составе туринского гранда сделал Кенан Йылдыз. 3:1 на табло «Линкольн Файненшал Филд».
❗️ ВИДЕО. Это хет-трик! Йылдыз вновь забил в ворота Видада
69' GOAL! ⚽— DAZN Football (@DAZNFootball) June 22, 2025
Yildiz is ON FIRE and scores a third goal for @juventusfcen! 🇹🇷
Watch the @FIFACWC | June 14 - July 13 | Every Game | Free | https://t.co/i0K4eUtwwb | #FIFACWC #TakeItToTheWorld #JUVWAC pic.twitter.com/AtSLH9ZrSX
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