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  4. ФОТО. Алонсо поддержал команду, которая завоевала последний билет в Ла Лигу
Формула 1
22 июня 2025, 20:07 |
162
0

ФОТО. Алонсо поддержал команду, которая завоевала последний билет в Ла Лигу

Домашняя команда двукратного чемпиона Ф1 вернулась в элитный дивизион после 24-летнего перерыва

22 июня 2025, 20:07 |
162
0
ФОТО. Алонсо поддержал команду, которая завоевала последний билет в Ла Лигу
Getty Images/Global Images Ukraine: Фернандо Алонсо

Двукратный чемпион Формулы-1 Фернандо Алонсо был особым зрителем на матче, в котором Овьедо обеспечил себе повышение в Первый дивизион Испании после долгого перерыва. Гонщик Астон Мартин поддерживал свою родную команду на стадионе имени Карлоса Тартьере и переживал вместе с болельщиками каждый момент игры.

В первом матче финального плей-офф против Мирандеса Овьедо уступил со счетом 0:1 – единственный гол на 3-й минуте забил Альберто Рейна.

В ответном матче команда из Астурии снова пропустила на 16-й минуте. В этот напряженный момент Алонсо можно было увидеть на трибунах с опущенной головой — гонщик горько переживал неудачи родной команды.

Однако домашняя команда чемпиона Ф1 быстро восстановила равновесие: Санти Касорла реализовал пенальти (39'), а Ильяс Чаира сравнял общий счет на 52-й минуте.

Встреча перешла в дополнительное время, но Овьедо решил все еще увереннее: на 103-й минуте Франсиско Портильо забил гол — 3:1.

Таким образом, «Реал Овьедо» выиграл противостояние и впервые с 2001 года возвращается в Ла Лигу. Алонсо поддерживал каждый гол аплодисментами с трибун.

Интересно, что последний раз на высшем уровне клуб выступал в дебютный сезон Алонсо в Формуле-1.

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Фернандо Алонсо Формула-1 Овьедо Ла Лига
Александр Ляшецкий
Александр Ляшецкий Sport.ua
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