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  4. ВИДЕО. Отставание сокращено. Видад забил в ворота Ювентуса
Клубный чемпионат мира
22 июня 2025, 19:31 |
120
0

ВИДЕО. Отставание сокращено. Видад забил в ворота Ювентуса

Марокканский клуб отыграл 1 мяч

22 июня 2025, 19:31 |
120
0
ВИДЕО. Отставание сокращено. Видад забил в ворота Ювентуса
Getty Images/Global Images Ukraine.

В воскресенье, 22 июня, проходит матч 2-го тура группового этапа клубного чемпионата мира между «Ювентусом» и «Видадом».

Встречу принимает «Линкольн Файненшал Филд» в Филадельфии. Стартовый свисток прозвучал в 19:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В группе с «Ювентусом» и «Видадом» также находятся «Манчестер Сити» и «Аль-Айн».

На 25-й минуте матча голом отличился Тембинкоси Лорч. 2:1 на табло «Линкольн Файненшал Филд».

❗️ ВИДЕО. Отставание сокращено. Видад забил в ворота Ювентуса

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Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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