ВИДЕО. Отставание сокращено. Видад забил в ворота Ювентуса
Марокканский клуб отыграл 1 мяч
В воскресенье, 22 июня, проходит матч 2-го тура группового этапа клубного чемпионата мира между «Ювентусом» и «Видадом».
Встречу принимает «Линкольн Файненшал Филд» в Филадельфии. Стартовый свисток прозвучал в 19:00 по Киеву.
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В группе с «Ювентусом» и «Видадом» также находятся «Манчестер Сити» и «Аль-Айн».
На 25-й минуте матча голом отличился Тембинкоси Лорч. 2:1 на табло «Линкольн Файненшал Филд».
❗️ ВИДЕО. Отставание сокращено. Видад забил в ворота Ювентуса
25' GOAL!— DAZN Football (@DAZNFootball) June 22, 2025
Lorch with a stunning chip! @WACofficiel pull one back, it's 2–1 and game on! 🔥
Watch the @FIFACWC | June 14 - July 13 | Every Game | Free | https://t.co/i0K4eUtwwb | #FIFACWC #TakeItToTheWorld #JUVWAC pic.twitter.com/pnHFJB9yLi
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