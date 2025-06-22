Ротань пригрозил оштрафовать игроков Полесья. Они могут все исправить

Новый главный тренер житомирского «Полесья» Руслан Ротань рассказал о функциональном состоянии команды в первые дни учебно-тренировочных сборов. Специалист заявил, что может оштрафовать некоторых игроков, но позволит им исправить ситуацию.

«Что касается игровой формы, то мы удовлетворены тем, в каком состоянии они пришли. Не все – действительно 3-4 игрока, которые немножко, пожалуй, скажем так, были на шашлыках где-то – но мы это исправим. У них будет еще 4 дня от первого сбора. Мы дадим им эту возможность, чтобы не было штрафов.

А если брать в основном, то я вижу, что ту программу, которую мы сбрасывали, когда была пауза, ребята все выполнили и они, в принципе, пришли более или менее подготовлены», – рассказал Ротань.

Ранее Руслан Ротань заявил, что будет разговаривать с легионером «Полесья», который не хочет возвращаться в Украину из-за войны.