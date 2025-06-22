Чемпион Первой лиги попрощался с тремя игроками после выхода в УПЛ

Эпицентр, торжествующий в прошлом розыгрыше Первой лиги Украины, решил попрощаться с тремя футболистами. Об этом пишет ТаТоТаке.

По информации источника, дебютант УПЛ отказался от услуг Александра Жмуйды, Никиты Полюляха и Максима Процева. Все футболисты получили статус свободных агентов.

Следующий сезон станет дебютным для Эпицентра в розыгрыше Украинской Премьер-лиги. Подопечные Сергея Нагорняка стали победителями прошлого розыгрыша Первой Лиги Украины, обойдя СК Полтаву, Металлист 1925 и Кудровку.

Ранее сообщалось, что лидер «Эпицентра» продолжит карьеру в другом клубе УПЛ.