Чемпион Первой лиги попрощался с тремя игроками после выхода в УПЛ
Эпицентр, якобы, разорвал контракты с тремя игроками
Эпицентр, торжествующий в прошлом розыгрыше Первой лиги Украины, решил попрощаться с тремя футболистами. Об этом пишет ТаТоТаке.
По информации источника, дебютант УПЛ отказался от услуг Александра Жмуйды, Никиты Полюляха и Максима Процева. Все футболисты получили статус свободных агентов.
Следующий сезон станет дебютным для Эпицентра в розыгрыше Украинской Премьер-лиги. Подопечные Сергея Нагорняка стали победителями прошлого розыгрыша Первой Лиги Украины, обойдя СК Полтаву, Металлист 1925 и Кудровку.
Ранее сообщалось, что лидер «Эпицентра» продолжит карьеру в другом клубе УПЛ.
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