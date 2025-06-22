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  4. Чемпион Первой лиги попрощался с тремя игроками после выхода в УПЛ
Украина. Премьер лига
22 июня 2025, 19:14 |
956
0

Чемпион Первой лиги попрощался с тремя игроками после выхода в УПЛ

Эпицентр, якобы, разорвал контракты с тремя игроками

22 июня 2025, 19:14 |
956
0
Чемпион Первой лиги попрощался с тремя игроками после выхода в УПЛ
ФК Эпицентр. Сергей Нагорняк

Эпицентр, торжествующий в прошлом розыгрыше Первой лиги Украины, решил попрощаться с тремя футболистами. Об этом пишет ТаТоТаке.

По информации источника, дебютант УПЛ отказался от услуг Александра Жмуйды, Никиты Полюляха и Максима Процева. Все футболисты получили статус свободных агентов.

Следующий сезон станет дебютным для Эпицентра в розыгрыше Украинской Премьер-лиги. Подопечные Сергея Нагорняка стали победителями прошлого розыгрыша Первой Лиги Украины, обойдя СК Полтаву, Металлист 1925 и Кудровку.

Ранее сообщалось, что лидер «Эпицентра» продолжит карьеру в другом клубе УПЛ.

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Никита Полюлях Эпицентр Каменец-Подольский трансферы трансферы УПЛ Украинская Премьер-лига Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: ТаТоТаке
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