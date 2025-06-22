Журналист The Telegraph – о Забарном: «Его называют нежным великаном»
Сэм Дин поделился мыслями об украинском защитнике
Журналист The Telegraph Сэм Дин дал оценку украинскому защитнику «Борнмута» Илье Забарному как человеку и как игроку.
«До разговора с ним мне говорили, что он нежный великан. Илья – один из самых дружелюбных и общительных футболистов, которых я когда-либо встречал.
Он зарекомендовал себя как один из самых перспективных защитников АПЛ в последние два сезона, особенно в тактическом плане, который требует многого от центральных защитников.
Уже давно было понятно, что он не задержится в «Борнмуте» надолго. В частных беседах мы это признавали. Ему суждено играть в Лиге чемпионов. У него есть потенциал, чтобы играть каждую неделю за «ПСЖ», но я буду несколько удивлен, если он сразу зарекомендует себя игроком стартового состава», – цитирует Дина Eurosport.
Ранее сообщалось о том, что в Англии Забарного поставили выше Хейсена.
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