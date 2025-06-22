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  4. Журналист The Telegraph – о Забарном: «Его называют нежным великаном»
Англия
22 июня 2025, 18:13 |
530
0

Журналист The Telegraph – о Забарном: «Его называют нежным великаном»

Сэм Дин поделился мыслями об украинском защитнике

22 июня 2025, 18:13 |
530
0
Журналист The Telegraph – о Забарном: «Его называют нежным великаном»
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Журналист The Telegraph Сэм Дин дал оценку украинскому защитнику «Борнмута» Илье Забарному как человеку и как игроку.

«До разговора с ним мне говорили, что он нежный великан. Илья – один из самых дружелюбных и общительных футболистов, которых я когда-либо встречал.

Он зарекомендовал себя как один из самых перспективных защитников АПЛ в последние два сезона, особенно в тактическом плане, который требует многого от центральных защитников.

Уже давно было понятно, что он не задержится в «Борнмуте» надолго. В частных беседах мы это признавали. Ему суждено играть в Лиге чемпионов. У него есть потенциал, чтобы играть каждую неделю за «ПСЖ», но я буду несколько удивлен, если он сразу зарекомендует себя игроком стартового состава», – цитирует Дина Eurosport.

Ранее сообщалось о том, что в Англии Забарного поставили выше Хейсена.

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Илья Забарный Борнмут Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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