Журналист The Telegraph – о Забарном: «Его называют нежным великаном»

Журналист The Telegraph Сэм Дин дал оценку украинскому защитнику «Борнмута» Илье Забарному как человеку и как игроку.

«До разговора с ним мне говорили, что он нежный великан. Илья – один из самых дружелюбных и общительных футболистов, которых я когда-либо встречал.

Он зарекомендовал себя как один из самых перспективных защитников АПЛ в последние два сезона, особенно в тактическом плане, который требует многого от центральных защитников.

Уже давно было понятно, что он не задержится в «Борнмуте» надолго. В частных беседах мы это признавали. Ему суждено играть в Лиге чемпионов. У него есть потенциал, чтобы играть каждую неделю за «ПСЖ», но я буду несколько удивлен, если он сразу зарекомендует себя игроком стартового состава», – цитирует Дина Eurosport.

Ранее сообщалось о том, что в Англии Забарного поставили выше Хейсена.