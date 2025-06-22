Источник: игроки Черноморца получили солидные премии после вылета из УПЛ

Футболисты «Черноморца» получили солидное денежное вознаграждение на ничью против киевского «Динамо» (1:1) в матче 29-го тура прошлого сезона Украинской Премьер-лиги.

По информации ТаТоТаке, руководство «моряков» пообещало игрокам одесской команды один миллион гривен за достижение «положительного результата» в матче против киевского гранда.

Футболисты «моряков» отобрали очки у будущих чемпионов Украины, что действительно можно считать положительным результатом, но именно по итогам этого матча «моряки» официально попрощались с Украинской Премьер-лигой.

Сообщается, что руководство и игроки одесской команды не нашли общий язык в этом вопросе, но футболисты получили обещанный миллион гривен от боссов «моряков».

В прошлом сезоне «Черноморец» занял последнюю строчку турнирной таблицы УПЛ. Следующий сезон «моряки» начнут в Первой лиге Украины.