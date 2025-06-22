Источник: игроки Черноморца получили солидные премии после вылета из УПЛ
Руководство «моряков», якобы, премировало команду за ничью с киевским «Динамо»
Футболисты «Черноморца» получили солидное денежное вознаграждение на ничью против киевского «Динамо» (1:1) в матче 29-го тура прошлого сезона Украинской Премьер-лиги.
По информации ТаТоТаке, руководство «моряков» пообещало игрокам одесской команды один миллион гривен за достижение «положительного результата» в матче против киевского гранда.
Футболисты «моряков» отобрали очки у будущих чемпионов Украины, что действительно можно считать положительным результатом, но именно по итогам этого матча «моряки» официально попрощались с Украинской Премьер-лигой.
Сообщается, что руководство и игроки одесской команды не нашли общий язык в этом вопросе, но футболисты получили обещанный миллион гривен от боссов «моряков».
В прошлом сезоне «Черноморец» занял последнюю строчку турнирной таблицы УПЛ. Следующий сезон «моряки» начнут в Первой лиге Украины.
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