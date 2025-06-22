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  4. Источник: игроки Черноморца получили солидные премии после вылета из УПЛ
Украина. Премьер лига
22 июня 2025, 18:51 |
1619
0

Источник: игроки Черноморца получили солидные премии после вылета из УПЛ

Руководство «моряков», якобы, премировало команду за ничью с киевским «Динамо»

22 июня 2025, 18:51 |
1619
0
Источник: игроки Черноморца получили солидные премии после вылета из УПЛ
ФК Черноморец.

Футболисты «Черноморца» получили солидное денежное вознаграждение на ничью против киевского «Динамо» (1:1) в матче 29-го тура прошлого сезона Украинской Премьер-лиги.

По информации ТаТоТаке, руководство «моряков» пообещало игрокам одесской команды один миллион гривен за достижение «положительного результата» в матче против киевского гранда.

Футболисты «моряков» отобрали очки у будущих чемпионов Украины, что действительно можно считать положительным результатом, но именно по итогам этого матча «моряки» официально попрощались с Украинской Премьер-лигой.

Сообщается, что руководство и игроки одесской команды не нашли общий язык в этом вопросе, но футболисты получили обещанный миллион гривен от боссов «моряков».

В прошлом сезоне «Черноморец» занял последнюю строчку турнирной таблицы УПЛ. Следующий сезон «моряки» начнут в Первой лиге Украины.

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премиальные Черноморец Одесса Украинская Премьер-лига Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Черноморец - Динамо
Олег Вахоцкий Источник: ТаТоТаке
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