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Клубный чемпионат мира
22 июня 2025, 18:05 | Обновлено 22 июня 2025, 18:06
139
0

Стали известны стартовые составы на матч Ювентус – Видад

Матч 2-го тура клубного чемпионата мира начнется в 19:00 по Киеву

22 июня 2025, 18:05 | Обновлено 22 июня 2025, 18:06
139
0
Стали известны стартовые составы на матч Ювентус – Видад
Getty Images/Global Images Ukraine. Ювентус

В воскресенье, 22 июня, состоится матч 2-го тура группового этапа клубного чемпионата мира между «Ювентусом» и «Видадом».

Встречу примет «Линкольн Файненшал Филд» в Филадельфии. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В группе с «Ювентусом» и «Видадом» также находятся «Манчестер Сити» и «Аль-Айн». После первого тура итальянский гранд с 3 баллами занимает 1-ю строчку, а представитель Марокко – 3-й с 0 очков.

Главные тренеры команд определились со стартовыми составами.

Стартовые составы на матч «Ювентус» – «Видад»:

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Ювентус Видад Касабланка клубный чемпионат мира по футболу стартовые составы
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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