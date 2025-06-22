Стали известны стартовые составы на матч Ювентус – Видад
Матч 2-го тура клубного чемпионата мира начнется в 19:00 по Киеву
В воскресенье, 22 июня, состоится матч 2-го тура группового этапа клубного чемпионата мира между «Ювентусом» и «Видадом».
Встречу примет «Линкольн Файненшал Филд» в Филадельфии. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по Киеву.
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В группе с «Ювентусом» и «Видадом» также находятся «Манчестер Сити» и «Аль-Айн». После первого тура итальянский гранд с 3 баллами занимает 1-ю строчку, а представитель Марокко – 3-й с 0 очков.
Главные тренеры команд определились со стартовыми составами.
Стартовые составы на матч «Ювентус» – «Видад»:
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