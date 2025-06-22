Германия22 июня 2025, 17:23 | Обновлено 22 июня 2025, 17:29
1021
1
Игрок Санкт-Паули стал за сутки самой дорогой покупкой и продажей клуба
Морган Гилавоги был активной целью трансферного рынка
22 июня 2025, 17:23 | Обновлено 22 июня 2025, 17:29
1021
1
27-летний гвинейский нападающий Морган Гилавоги за два дня сменил два клуба.
В прошлом сезоне Гилавоги провел в немецком «Санкт-Паули» в аренде из «Ланса». У немецкого клуба в пункте соглашения был прописан обязательный выкуп игрока.
«Санкт-Паули» активировал данную опцию и выкупил Гилавоги за 3 миллиона евро.
Но на следующий день «Ланс» активировал другой пункт соглашения об опции обратного выкупа и вернул игрока за 4,5 миллиона евро.
Таким образом Морган Гилавоги стал самым дорогим приобретением «Санкт-Паули» и самой крупной продажей клуба.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 22 июня 2025, 00:48 1
Победитель Лиги чемпионов – о Месси
Футбол | 22 июня 2025, 08:44 7
Лидером списка стал Витинья
Футбол | 22.06.2025, 08:13
Теннис | 22.06.2025, 16:12
Футбол | 22.06.2025, 18:34
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
бл... це що робиться?
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
20.06.2025, 23:47 16
21.06.2025, 03:30
20.06.2025, 21:25 24
21.06.2025, 08:26 3
22.06.2025, 08:16 26
21.06.2025, 13:05
21.06.2025, 04:42 4
22.06.2025, 07:47 8