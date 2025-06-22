Игрок Санкт-Паули стал за сутки самой дорогой покупкой и продажей клуба

27-летний гвинейский нападающий Морган Гилавоги за два дня сменил два клуба.

В прошлом сезоне Гилавоги провел в немецком «Санкт-Паули» в аренде из «Ланса». У немецкого клуба в пункте соглашения был прописан обязательный выкуп игрока.

«Санкт-Паули» активировал данную опцию и выкупил Гилавоги за 3 миллиона евро.

Но на следующий день «Ланс» активировал другой пункт соглашения об опции обратного выкупа и вернул игрока за 4,5 миллиона евро.

Таким образом Морган Гилавоги стал самым дорогим приобретением «Санкт-Паули» и самой крупной продажей клуба.