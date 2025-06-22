Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Тренировка от Турана. Педриньо почувствовал дополнительное давление
Украина. Премьер лига
22 июня 2025, 16:35 | Обновлено 22 июня 2025, 16:53
533
3

ВИДЕО. Тренировка от Турана. Педриньо почувствовал дополнительное давление

Дончане продолжают тренировочный процесс на сборах в Словении

22 июня 2025, 16:35 | Обновлено 22 июня 2025, 16:53
533
3
ВИДЕО. Тренировка от Турана. Педриньо почувствовал дополнительное давление
ФК Шахтер. Педриньо

Донецкий «Шахтер» продолжает подготовку к первому квалификационному матчу Лиги Европы.

20 июня «горняки» вышли из отпуска и собрались в словенском Брдо, где в течение трех недель будут работать над тем, чтобы победить финский «Ильвес».

Игроки «Шахтера» привыкают к тренировочному процессу новоназначенного главного тренера Арды Турана.

Турецкий специалист на одной из тренировок «помогал» Педриньо выполнять силовое упражнение.

По теме:
Стало известно, когда Ворскла определится с главным тренером
«Строим команду». Новый тренер Левого Берега рассказал о первой тренировке
ФОТО. Экс-футболист Динамо женился на девушке, которая моложе на 10 лет
Шахтер Донецк чемпионат Украины по футболу Арда Туран Педриньо (Педро Виктор Делмино да Силва) учебно-тренировочные сборы
Александр Сильченко Источник: ФК Шахтер Донецк
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сколько получает Ярмоленко? Что у Бражко? Раскрыты зарплаты игроков Динамо
Футбол | 22 июня 2025, 12:09 11
Сколько получает Ярмоленко? Что у Бражко? Раскрыты зарплаты игроков Динамо
Сколько получает Ярмоленко? Что у Бражко? Раскрыты зарплаты игроков Динамо

СМИ рассекретили уровень зарплат в расположении «бело-синих»

11 самых громких трансферов лета, которые уже состоялись
Футбол | 22 июня 2025, 07:44 13
11 самых громких трансферов лета, которые уже состоялись
11 самых громких трансферов лета, которые уже состоялись

Де Брюйне, Сане, Кунья и закупка в «Ман Сити»

ОФИЦИАЛЬНО. «Спасибо за все». Усик и Красюк прекратили сотрудничество
Бокс | 22.06.2025, 08:49
ОФИЦИАЛЬНО. «Спасибо за все». Усик и Красюк прекратили сотрудничество
ОФИЦИАЛЬНО. «Спасибо за все». Усик и Красюк прекратили сотрудничество
РБ Зальцбург – Аль-Хиляль. Прогноз и анонс на матч клубного чемпионата мира
Футбол | 22.06.2025, 16:44
РБ Зальцбург – Аль-Хиляль. Прогноз и анонс на матч клубного чемпионата мира
РБ Зальцбург – Аль-Хиляль. Прогноз и анонс на матч клубного чемпионата мира
Клубный чемпионат мира ФИФА пестрит абсурдом. История Сане – доказательство
Футбол | 22.06.2025, 08:16
Клубный чемпионат мира ФИФА пестрит абсурдом. История Сане – доказательство
Клубный чемпионат мира ФИФА пестрит абсурдом. История Сане – доказательство
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Pavel_i_CO
І що Пердіньйо зробив після додаткового тиску?)
Ответить
-1
Показать Скрыть 1 ответ
Singularis
ужОс
Ответить
-1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Клуб Первой лиги сменит название и подпишет много новичков
Клуб Первой лиги сменит название и подпишет много новичков
21.06.2025, 01:45 4
Футбол
Даяна покоряет Ноттингем: Ястремская пробилась в финал турнира WTA 250!
Даяна покоряет Ноттингем: Ястремская пробилась в финал турнира WTA 250!
21.06.2025, 15:30 23
Теннис
Не взяла два метра в Париже. Магучих снова уступила австралийке Олислагерс
Не взяла два метра в Париже. Магучих снова уступила австралийке Олислагерс
20.06.2025, 23:47 16
Другие виды
Вондроушова разобрала Соболенко и пробилась в финал пятисотника в Берлине
Вондроушова разобрала Соболенко и пробилась в финал пятисотника в Берлине
21.06.2025, 14:32 13
Теннис
Арсен ВЕНГЕР: «Это самый талантливый игрок, на годы опередил свое время»
Арсен ВЕНГЕР: «Это самый талантливый игрок, на годы опередил свое время»
21.06.2025, 02:12
Футбол
Геннадий ГОЛОВКИН – о суперзвезде бокса: «Его удары как будто пощечины»
Геннадий ГОЛОВКИН – о суперзвезде бокса: «Его удары как будто пощечины»
21.06.2025, 04:42 4
Бокс
Обновлен рейтинг Золотого мяча 2025. Абсолютно новый лидер, Ямаль – 3-й
Обновлен рейтинг Золотого мяча 2025. Абсолютно новый лидер, Ямаль – 3-й
22.06.2025, 08:44 7
Футбол
Хвича КВАРАЦХЕЛИЯ: «Этот футболист с другой планеты и лучше Роналду»
Хвича КВАРАЦХЕЛИЯ: «Этот футболист с другой планеты и лучше Роналду»
22.06.2025, 00:48 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем