Украина. Премьер лига22 июня 2025, 16:35 | Обновлено 22 июня 2025, 16:53
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ВИДЕО. Тренировка от Турана. Педриньо почувствовал дополнительное давление
Дончане продолжают тренировочный процесс на сборах в Словении
22 июня 2025, 16:35 | Обновлено 22 июня 2025, 16:53
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Донецкий «Шахтер» продолжает подготовку к первому квалификационному матчу Лиги Европы.
20 июня «горняки» вышли из отпуска и собрались в словенском Брдо, где в течение трех недель будут работать над тем, чтобы победить финский «Ильвес».
Игроки «Шахтера» привыкают к тренировочному процессу новоназначенного главного тренера Арды Турана.
Турецкий специалист на одной из тренировок «помогал» Педриньо выполнять силовое упражнение.
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І що Пердіньйо зробив після додаткового тиску?)
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ужОс
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