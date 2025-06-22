ВИДЕО. Тренировка от Турана. Педриньо почувствовал дополнительное давление

Донецкий «Шахтер» продолжает подготовку к первому квалификационному матчу Лиги Европы.

20 июня «горняки» вышли из отпуска и собрались в словенском Брдо, где в течение трех недель будут работать над тем, чтобы победить финский «Ильвес».

Игроки «Шахтера» привыкают к тренировочному процессу новоназначенного главного тренера Арды Турана.

Турецкий специалист на одной из тренировок «помогал» Педриньо выполнять силовое упражнение.