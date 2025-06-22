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WTA
22 июня 2025, 14:20 | Обновлено 22 июня 2025, 14:21
126
0

Элина Свитолина – Элизе Мертенс. Прогноз на матч WTA 500 в Бад-Хомбурге

Поединок 1/16 финала состоится 22 июня и начнется ориентировочно в 19:30 по Киеву

22 июня 2025, 14:20 | Обновлено 22 июня 2025, 14:21
126
0
Элина Свитолина – Элизе Мертенс. Прогноз на матч WTA 500 в Бад-Хомбурге
Коллаж Sport.ua

22 июня, в первом круге турнира Бад-Хомбург сыграют Элина Свитолина (WTA 14) и Элизе Мертенс (WTA 24).

Матч стартует в 18:30 по киевскому времени.

Sport.ua совместно с betking анонсирует предстоящий поединок!

Элина Свитолина

Первая ракетка Украины довольно стабильно проводит текущий сезон, если она и проигрывает, то как правило это соперницы топ-уровня. Свитолина в этом году выиграла турнир в Руане, были хорошие выступления на мейджорах, на Открытом чемпионате Австралии и Ролан Гаррос она доходила до четвертьфиналов. В целом, украинка выглядела сильно на грунте.

Элина провела в этом сезоне 38 матчей, одержав 29 побед, предстоящая битва станет для нее первой на траве. Украинке 30 лет, она продолжает работать над тем, чтоб выиграть первый шлем в карьере, возможно, это ей удастся уже на следующем Уимблдоне.

Элизе Мертенс

Бельгийская спортсменка тоже не нуждается в представлении, ей 29 лет, она опытная и сильная теннисистка. В этом году Мертенс выиграла два турнира: в Сингапуре, а также последний на траве в Хертогенбосе, где одолела в финале румынку Русе – 6:3, 7:6.

Элизе провела в текущем сезоне 37 матчей, в которых одержала 26 побед. Отмечу тот факт, что Мертенс бывшая первая ракетка в парном разряде, в этой дисциплине она даже выиграла четыре шлема, но в одиночке мейджоры ей не покорялись.

Сейчас бельгийка явно на кураже, но продолжить серию побед на траве, которая составляет пять матчей, не будет легко, все-таки придется играть против сильной и опытной соперницы.

Личные встречи

У теннисисток богатая история очных противостояний, они играли между собой семь раз, пока ведет Свитолина со счетом 4:3. Единственный матч на траве спортсменки провели на Уимблдоне два года назад, тогда украинка выиграла в трех сетах.

Прогноз

Это будет битва двух сильных и опытных спортсменок, которые хорошо знают друг друга. Свитолина ведет в очных встречах и выше в рейтинге, но эти преимущества можно назвать условными.

Если бы спортсменки встречались сразу после Ролан Гаррос, думаю, фаворитом была бы украинка, но сейчас Мертенс на волне успеха в последнем турнира, поэтому букмекеры дают теннисисткам равные шансы на успех.

Я все-таки поставлю на победу украинки, хоть начинать травяной сезон против такой сильной соперницы сложно. Букмекерская компания betking оценивает вероятность такого исхода коэффициентом 1,96.

Прогноз Sport.ua
Элина Свитолина
22.06.2025 -
18:30
Элизе Мертенс
Победа Свитолиной 1.96 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
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Элина Свитолина Элизе Мертенс WTA Бад-Хомбург прогнозы прогнозы на теннис
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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