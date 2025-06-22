Главный тренер мадридского Реала – о готовности к матчу с Пачукой

Хаби Алонсо пообщался с журналистами в пресс-зале стадиона Bank of America в Шарлотте накануне второго матча Клубного чемпионата мира против мексиканской «Пачуки».

«Ожидаю интенсивной игры. Мы хотим сыграть хорошо и победить. В таком коротком турнире, после ничьей в первом матче, нам нужно побеждать и оставить после себя лучшие впечатления. Хотим увидеть более целостную игру как с мячом, так и без него.

У нас было только пять тренировок — все требует времени, но расписание заставляет сразу включаться в борьбу. Мы здесь, и мы голодны до игры».

О Винисиусе

«Я не думаю, что его нужно «возвращать». Он в хорошей форме. Мы просто хотим, чтобы команда помогла ему снова быть таким же решающим, каким он был много раз в прошлом.

У него есть уникальное видение футбола, и когда он играет в своем стиле, это огромная польза для команды. Надеемся, завтра он сыграет ключевую роль – и, я уверен, так будет до конца сезона».

О полузащите

«У нас может быть доминирующая средняя линия, над этим нужно работать. Есть игроки с разными качествами – мы все будем оценивать со временем».

О состоянии Мбаппе

«Ему уже лучше. Его выписали из больницы несколько дней назад, он восстанавливается. С каждым днем мы с большим оптимизмом смотрим на его участие в матче против «Зальцбурга».

Что может дать Гонсало?

«То же, что и в предыдущей игре. Он отличный ориентир в атаке – забил гол, имел еще три момента.

Очень важно иметь нападающих с таким голевым чутьем. Другие игроки вокруг него не так привязаны к штрафной, а Гонсало проделал отличную работу. Посмотрим, что будет дальше, но сейчас мы полностью сосредоточены на этом турнире».

Беспокоит ли качество игры?

«Я не вижу причин для беспокойства. Вижу желание совершенствоваться и принимать новые идеи. Это придает энергии каждый день.

Чувствую амбицию и позитивное внутреннее спокойствие. Завтра – это о борьбе и интенсивности».

Впечатления от первого матча

«Первая половина была слабой – не то, к чему мы стремимся. Во втором тайме команда хорошо отреагировала, стала более активной. Когда мы больше контролировали мяч и лучше взаимодействовали, стали доминировать.

Это и есть наш путь. В таком коротком турнире пытаться сделать слишком много – контрпродуктивно».

Хотели бы иметь Хаби Алонсо-игрока в центре поля?

«Нет. Наша задача – заставить работать то, что мы имеем. Говорить о будущем не стоит – мы в центре Клубного чемпионата мира, знакомимся, помогаем друг другу и движемся в выбранном направлении».

Роль видео

«Видео очень важно, когда между матчами всего два-три дня. Часть тренировки проводим на поле, но часто нельзя нагружать игроков – им нужно восстанавливаться, к тому же жара.

Вечером, в отеле, мы работаем с видео – коллективно, индивидуально, по позициям. И будем продолжать это в течение сезона».

О давлении

«С ним нужно жить. Мы сосредотачиваемся на том, что можем контролировать.

Не всегда можно контролировать результат, но можно – замены, подготовку. Это моя зона ответственности».

Травмы

«Рюдигер получил разрешение вернуться после операции – он будет очень важен.

Другие случаи – без изменений. Всем нужно еще время. Это длительные повреждения».

Пенальтисты

«Мы всегда определяем это до матча. Зависит от игры и состава на поле. По ситуации на поле все станет понятно».

Об Арде Гюлере

«Арда – тот игрок, которому нужен мяч. Он особенный.

Чем больше он с мячом, тем больше пользы приносит команде. Во втором тайме он сыграл великолепно. Его следует держать ближе к активным зонам – тогда он более эффективен».

О тренере «Пачуки»

«У него очень интересная карьера, и сейчас он взялся за новый вызов. Я видел их игру – он стремится строить смелую команду, которая играет инициативно.

Они могли не проиграть «Зальцбургу». Это хороший соперник с усилением на этот турнир. Нам нужно быть хорошо подготовленными».

О Себальосе

«Мы общались в последние дни. Он может очень многое дать. У него есть понимание игры и высокое качество. Он будет играть свою роль в течение сезона. В прошлый раз не играл, но мы хотим, чтобы он был с нами».

О жаре

«Есть как есть. Говорить о погоде ничего не изменит. Надо приспосабливаться. Это не лучшие условия, но мы ничего не можем с этим поделать».

Адаптация

«Это процесс. Надо определить приоритеты, что менять. Идеи появляются, но это постепенный путь – и мы надеемся, что он будет успешным».

О Тчуамени

«Не знаю, что будет в течение года. Но он – фундаментальная часть команды. Может играть на многих позициях, часто принимает правильные решения.

За это короткое время я вижу в нем желание развиваться и совершенствоваться. Это стремление к прогрессу очень важно».

О Тренте

«Он уже играл так за «Ливерпуль» и сборную. Он нестандартный фулбек – не просто действует широко, но и смещается в центр, взаимодействует с партнерами.

То, что происходит вокруг него, имеет большое значение. Мы будем работать над этим. Его правая нога и футбольное мышление – большой плюс».

Тактика

«Мы пытаемся найти решение. Есть идеи, которые нужно воплощать в ежедневной работе.

Игры помогают понять, где можно совершенствоваться. Нужно быть гибкими и читать моменты по ходу матча».

Чему научился у своих тренеров?

«У меня были замечательные тренеры, и я взял от каждого что-то свое. Затем добавляешь свою индивидуальность и способ донесения знаний.

Если ты сам этого не чувствуешь – трудно передать это игрокам».

Поздравление «Овьедо» с повышением

«Хочу поздравить «Овьедо». Кажется, прошло уже 24 года с момента их последнего участия в высшем дивизионе. Это исторический клуб, который заслуживает этого.

Жаль «Мирандеса» – я знаю людей из Миранды, для них это был исторический шанс. Но такой футбол.

Я рад за моего друга Санти Касорлу. То, что он вернулся туда в своем возрасте – это невероятно. Его харизма и, конечно, его уникальные качества сыграли в этом большую роль».