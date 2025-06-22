Главный тренер мадридского Реала – о готовности к матчу с Пачукой
Матч начнется 22 июня в 22:00 по киевскому времени
Хаби Алонсо пообщался с журналистами в пресс-зале стадиона Bank of America в Шарлотте накануне второго матча Клубного чемпионата мира против мексиканской «Пачуки».
«Ожидаю интенсивной игры. Мы хотим сыграть хорошо и победить. В таком коротком турнире, после ничьей в первом матче, нам нужно побеждать и оставить после себя лучшие впечатления. Хотим увидеть более целостную игру как с мячом, так и без него.
У нас было только пять тренировок — все требует времени, но расписание заставляет сразу включаться в борьбу. Мы здесь, и мы голодны до игры».
О Винисиусе
«Я не думаю, что его нужно «возвращать». Он в хорошей форме. Мы просто хотим, чтобы команда помогла ему снова быть таким же решающим, каким он был много раз в прошлом.
У него есть уникальное видение футбола, и когда он играет в своем стиле, это огромная польза для команды. Надеемся, завтра он сыграет ключевую роль – и, я уверен, так будет до конца сезона».
О полузащите
«У нас может быть доминирующая средняя линия, над этим нужно работать. Есть игроки с разными качествами – мы все будем оценивать со временем».
О состоянии Мбаппе
«Ему уже лучше. Его выписали из больницы несколько дней назад, он восстанавливается. С каждым днем мы с большим оптимизмом смотрим на его участие в матче против «Зальцбурга».
Что может дать Гонсало?
«То же, что и в предыдущей игре. Он отличный ориентир в атаке – забил гол, имел еще три момента.
Очень важно иметь нападающих с таким голевым чутьем. Другие игроки вокруг него не так привязаны к штрафной, а Гонсало проделал отличную работу. Посмотрим, что будет дальше, но сейчас мы полностью сосредоточены на этом турнире».
Беспокоит ли качество игры?
«Я не вижу причин для беспокойства. Вижу желание совершенствоваться и принимать новые идеи. Это придает энергии каждый день.
Чувствую амбицию и позитивное внутреннее спокойствие. Завтра – это о борьбе и интенсивности».
Впечатления от первого матча
«Первая половина была слабой – не то, к чему мы стремимся. Во втором тайме команда хорошо отреагировала, стала более активной. Когда мы больше контролировали мяч и лучше взаимодействовали, стали доминировать.
Это и есть наш путь. В таком коротком турнире пытаться сделать слишком много – контрпродуктивно».
Хотели бы иметь Хаби Алонсо-игрока в центре поля?
«Нет. Наша задача – заставить работать то, что мы имеем. Говорить о будущем не стоит – мы в центре Клубного чемпионата мира, знакомимся, помогаем друг другу и движемся в выбранном направлении».
Роль видео
«Видео очень важно, когда между матчами всего два-три дня. Часть тренировки проводим на поле, но часто нельзя нагружать игроков – им нужно восстанавливаться, к тому же жара.
Вечером, в отеле, мы работаем с видео – коллективно, индивидуально, по позициям. И будем продолжать это в течение сезона».
О давлении
«С ним нужно жить. Мы сосредотачиваемся на том, что можем контролировать.
Не всегда можно контролировать результат, но можно – замены, подготовку. Это моя зона ответственности».
Травмы
«Рюдигер получил разрешение вернуться после операции – он будет очень важен.
Другие случаи – без изменений. Всем нужно еще время. Это длительные повреждения».
Пенальтисты
«Мы всегда определяем это до матча. Зависит от игры и состава на поле. По ситуации на поле все станет понятно».
Об Арде Гюлере
«Арда – тот игрок, которому нужен мяч. Он особенный.
Чем больше он с мячом, тем больше пользы приносит команде. Во втором тайме он сыграл великолепно. Его следует держать ближе к активным зонам – тогда он более эффективен».
О тренере «Пачуки»
«У него очень интересная карьера, и сейчас он взялся за новый вызов. Я видел их игру – он стремится строить смелую команду, которая играет инициативно.
Они могли не проиграть «Зальцбургу». Это хороший соперник с усилением на этот турнир. Нам нужно быть хорошо подготовленными».
О Себальосе
«Мы общались в последние дни. Он может очень многое дать. У него есть понимание игры и высокое качество. Он будет играть свою роль в течение сезона. В прошлый раз не играл, но мы хотим, чтобы он был с нами».
О жаре
«Есть как есть. Говорить о погоде ничего не изменит. Надо приспосабливаться. Это не лучшие условия, но мы ничего не можем с этим поделать».
Адаптация
«Это процесс. Надо определить приоритеты, что менять. Идеи появляются, но это постепенный путь – и мы надеемся, что он будет успешным».
О Тчуамени
«Не знаю, что будет в течение года. Но он – фундаментальная часть команды. Может играть на многих позициях, часто принимает правильные решения.
За это короткое время я вижу в нем желание развиваться и совершенствоваться. Это стремление к прогрессу очень важно».
О Тренте
«Он уже играл так за «Ливерпуль» и сборную. Он нестандартный фулбек – не просто действует широко, но и смещается в центр, взаимодействует с партнерами.
То, что происходит вокруг него, имеет большое значение. Мы будем работать над этим. Его правая нога и футбольное мышление – большой плюс».
Тактика
«Мы пытаемся найти решение. Есть идеи, которые нужно воплощать в ежедневной работе.
Игры помогают понять, где можно совершенствоваться. Нужно быть гибкими и читать моменты по ходу матча».
Чему научился у своих тренеров?
«У меня были замечательные тренеры, и я взял от каждого что-то свое. Затем добавляешь свою индивидуальность и способ донесения знаний.
Если ты сам этого не чувствуешь – трудно передать это игрокам».
Поздравление «Овьедо» с повышением
«Хочу поздравить «Овьедо». Кажется, прошло уже 24 года с момента их последнего участия в высшем дивизионе. Это исторический клуб, который заслуживает этого.
Жаль «Мирандеса» – я знаю людей из Миранды, для них это был исторический шанс. Но такой футбол.
Я рад за моего друга Санти Касорлу. То, что он вернулся туда в своем возрасте – это невероятно. Его харизма и, конечно, его уникальные качества сыграли в этом большую роль».
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