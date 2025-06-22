СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 22 июня

В воскресенье, 22 июня, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

19:00 Ювентус – Видад

1.37 – 5.05 – 10.00

22:00 Реал Мадрид – Пачука

1.34 – 5.75 – 9.25

04:00 Манчестер Сити – Аль-Айн

1.13 – 10.10 – 23.00

ТЕННИС

14:00 Даяна Ястремская – Маккартни Кесслер

1.91 – 1.91

19:30 Элина Свитолина – Элизе Мертенс

1.98 – 1.83

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