СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 22 июня
Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET
В воскресенье, 22 июня, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.
ФУТБОЛ
19:00 Ювентус – Видад
22:00 Реал Мадрид – Пачука
04:00 Манчестер Сити – Аль-Айн
ТЕННИС
14:00 Даяна Ястремская – Маккартни Кесслер
19:30 Элина Свитолина – Элизе Мертенс
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