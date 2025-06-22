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Украина. Премьер лига
22 июня 2025, 12:59 |
503
0

Капитан Руха: «Наши кадровые потери не критичны»

Денис Пидгурский рассказал об изменениях во львовском коллективе

22 июня 2025, 12:59 |
503
0
Капитан Руха: «Наши кадровые потери не критичны»
ФК РУХ. Денис Пидгурский

23 июня футболисты Руха начнут подготовку к новому сезону.

Как стало известно Sport.ua ряды львовской команды покинули ведущие игроки Роман Дидык, Юрий Климчук, Ярослав Карабин, Олег Горин, Артур Рябов.

Капитан «Руха» Денис Пидгурский эксклюзивно для Sport.ua прокомментировал кадровое положение во львовской команде.

«Такая футбольная жизнь. К подобным пертурбациям нужно быть готовым. На мой взгляд, ситуация не критична. Конечно, это квалифицированные исполнители, их отсутствие будет ощущаться, но, вспоминается, когда перед началом весенней части сезона в «Карпаты» перешли Алексей Сыч, Илья Квасница, Игорь Краснопир, Олег Федор, многие эксперты предрекали нам чуть ли не вылет из УПЛ. Однако обошлось, «Рух» финишировал в середине турнирной таблицы.

Конечно, немного беспокоит, что «Рух» покинул главный тренер Виталий Пономарев вместе со своими помощниками, но, надеюсь, у нас хватит времени, чтобы привыкнуть к игровым концепциям нового вождя Ивана Федика.

А за кадровый потенциал Руха я особо не переживаю. В прошлом сезоне проверку боем прошла целая группа резервистов, достаточно перспективных футболистов в расформированном «Рухе-2», хорошо проявивших себя во Второй лиге и в молодежном составе (U-19). Убежден, что они не подведут и «Рух» будет оставаться боеспособной командой», – заявил Денис.

Ранее клуб УПЛ Рух подписал контракт с известным брендом.

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Денис Пидгурский Рух Львов Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу трансферы трансферы УПЛ инсайд
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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