Марта Костюк – Эмма Наварро. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

22 июня украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 26) начнет выступления на травяном турнире WTA 500 в Бад-Хомбурге, Германия.

В первом раунде украинка сыграет против американки Эммы Наварро (WTA 9). Поединок состоится вторым запуском на центральном корте после игры Путинцева – Саккари. Ориентировочное время начала матча – 14:00 по Киеву.

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Это будет четвертая встреча соперниц. Счет 3:0 в пользу Эммы.

Победительница противостояния в 1/8 финала поборется либо против Наоми Осаки, либо против теннисистки из квалификации.

Видеоплеер трансляции будет добавлен позже...