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  4. Марта Костюк – Эмма Наварро. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
22 июня 2025, 12:24 |
385
1

Марта Костюк – Эмма Наварро. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/16 финала турнира WTA 500 в Бад-Хомбурге

22 июня 2025, 12:24 |
385
1
Марта Костюк – Эмма Наварро. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Коллаж Sport.ua

22 июня украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 26) начнет выступления на травяном турнире WTA 500 в Бад-Хомбурге, Германия.

В первом раунде украинка сыграет против американки Эммы Наварро (WTA 9). Поединок состоится вторым запуском на центральном корте после игры Путинцева – Саккари. Ориентировочное время начала матча – 14:00 по Киеву.

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Это будет четвертая встреча соперниц. Счет 3:0 в пользу Эммы.

Победительница противостояния в 1/8 финала поборется либо против Наоми Осаки, либо против теннисистки из квалификации.

Видеоплеер трансляции будет добавлен позже...

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Vlad Holl
Думаю ,що на цей раз , перемога буде за Мартою , бо вже пора.
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