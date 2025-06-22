Марта Костюк – Эмма Наварро. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/16 финала турнира WTA 500 в Бад-Хомбурге
22 июня украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 26) начнет выступления на травяном турнире WTA 500 в Бад-Хомбурге, Германия.
В первом раунде украинка сыграет против американки Эммы Наварро (WTA 9). Поединок состоится вторым запуском на центральном корте после игры Путинцева – Саккари. Ориентировочное время начала матча – 14:00 по Киеву.
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Это будет четвертая встреча соперниц. Счет 3:0 в пользу Эммы.
Победительница противостояния в 1/8 финала поборется либо против Наоми Осаки, либо против теннисистки из квалификации.
Видеоплеер трансляции будет добавлен позже...
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