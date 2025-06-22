Юлия Стародубцева – Ольга Данилович. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

22 июня украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 68) продолжит выступления на травяном турнире WTA 500 в Бад-Хомбурге, Германия.

В финальном раунде квалификации украинка сыграет против представительницы Сербии Ольги Данилович (WTA 37). Время начала встречи – 12:00 по Киеву.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Это первое очное противостояние соперниц.

Победительница матча получит право выступить в основной сетке пятисотника.