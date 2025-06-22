WTA22 июня 2025, 12:00 |
2027
4
Юлия Стародубцева – Ольга Данилович. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию финального матча квалификации турнира WTA 500 в Бад-Хомбурге
22 июня 2025, 12:00 |
2027
4
22 июня украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 68) продолжит выступления на травяном турнире WTA 500 в Бад-Хомбурге, Германия.
В финальном раунде квалификации украинка сыграет против представительницы Сербии Ольги Данилович (WTA 37). Время начала встречи – 12:00 по Киеву.
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Это первое очное противостояние соперниц.
Победительница матча получит право выступить в основной сетке пятисотника.
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Далі так (приблизно) :
- 14-00 -- Даяна-Кесслер
- 14-00 -- Марта-Наварро
- 19-00 -- Еліна- Мертенс (дуже приблизно)