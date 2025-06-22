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  4. Юлия Стародубцева – Ольга Данилович. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
22 июня 2025, 12:00 |
2027
4

Юлия Стародубцева – Ольга Данилович. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию финального матча квалификации турнира WTA 500 в Бад-Хомбурге

22 июня 2025, 12:00 |
2027
4
Юлия Стародубцева – Ольга Данилович. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Юлия Стародубцева

22 июня украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 68) продолжит выступления на травяном турнире WTA 500 в Бад-Хомбурге, Германия.

В финальном раунде квалификации украинка сыграет против представительницы Сербии Ольги Данилович (WTA 37). Время начала встречи – 12:00 по Киеву.

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Это первое очное противостояние соперниц.

Победительница матча получит право выступить в основной сетке пятисотника.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 4
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Sit Simurg
Сьогодні насичений тенісний день !
Далі так (приблизно) :
- 14-00 -- Даяна-Кесслер
- 14-00 -- Марта-Наварро
- 19-00 -- Еліна- Мертенс (дуже приблизно)
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+2
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C.Пеклов
Юля давай  з нею можна грати!
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+1
C.Пеклов
Шульзі не треба накидувати під ліву...
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0
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