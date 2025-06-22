Марта Костюк – Эмма Наварро. Прогноз и анонс на матч WTA 500 в Бад-Хомбурге

22 июня, в немецком Бад-Хомбург начнется солидный теннисный травяной турнир среди женщин, в первом круге здесь между собой сыграют Марта Костюк (WTA 26) и Эмма Наварро (WTA 9).

Встреча начнется в 13:30 по киевскому времени.

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Марта Костюк

Украинская спортсменка не так часто радует хорошими результатами своих фанатов, были всплески в Риме и Мадриде, когда ее останавливала только первая ракетка мира Арина Соболенко, но этого явно мало.

Отсутствие стабильности огромная проблема Костюк, ведь в свой лучший день она может обыграть соперницу из топ-10, а на следующем турнире проиграть скромному середняку. Конечно, у Марты есть все данные, чтоб прогрессировать, она может выстрелить на любом турнире, как это сделала Ястремская, которая сыграет в финале Ноттингема. Костюк в этом сезоне провела 30 матчей, в которых сумела одержать 17 побед.

Эмма Наварро

Своеобразное «клеймо» дочери миллиардера всегда сопровождает американскую спортсменку. Наварро всем доказывает, что она способна на что-то и без помощи родителей, ведь входит в топ-10 мира.

Теннисистка провела на солидном уровне всего два турнира в этом году, выиграла турнир в Мериде, где была первой сеяной, а также смогла дойти до четвертьфинала Aus Open.

В общей сложности спортсменка в текущем сезоне провела 19 матчей, в которых одержала 19 побед. Наварро уже играла на двух травяных турнирах, в обоих случаях она проигрывала свой второй матч, В Лондоне ее остановила Анисимова, а в Берлине Бадоса.

Личные встречи

В очных противостояниях Наварро ведет со счетом 3:0, последняя битва состоялась меньше недели назад в Берлине. Упомянутый недавний матч стал единственным на траве, Костюк проиграла 2:6, 3:6, хотя украинка смотрелась не так плохо, как показывает счет, это был не ее день.

Прогноз

В этой паре американка считается небольшим фаворитом, но ожидается очередная интересная и непредсказуемая битва. Хоть Наварро и ведет в очных противостояниях, украинка тоже не ниже классом. Многое будет зависеть от настроя и самочувствия в день игры.

Думаю, Костюк будет решительно настроена взять реванш за последнюю неудачу, поставлю на ее победу с форой +3,5 гейма. Букмекерская компания betking оценивает вероятность такого исхода коэффициентом 1,75.