Даяна Ястремская – Маккартни Кесслер. Прогноз на финал WTA 250 в Ноттингеме

22 июня, в финале турнира в Ноттингеме свою встречу проведут Даяна Ястремская (WTA 46) и Маккартни Кесслер (WTA 46).

Встреча начнется в 14:00 по киевскому времени.

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Даяна Ястремская

Украинская спортсменка показала в Ноттингеме, насколько она может быть опасна, когда у нее идет игра. Ястремская пробилась во второй свой финал в сезоне, в первом она проиграла Александровой в австрийском Линце.

Путь к финалу выдался непростым, даже в первом круге была битва против крепкой сербки Ольги Данилович – 6:4, 7:6. Во втором круге удалось обыграть хорватку Анте Ружич – 6:2, 2:6, 6:4, с камбэком в третьем сете с 1:4. Свой третий матч на турнире Даяна выиграла у Лейлы Фернандес – 6:3, 7:6. В полуфинале против Магды Линетт ощущалось, что украинка мощнее, только она прибавляла, это сразу давало преимущество, матч прерывался из-за дождя, но удалось выиграть в двух сетах – 6:4, 6:4. Важно отметить, что три соперницы из четырех были выше рейтингом.

Маккартни Кесслер

Американская спортсменка неплохо проводит этот сезон, на ее счету предстоящий финал станет третьим, в Хобарте она вяза титул, а в Остине уступила в решающем матче Пегуле.

В Ноттингеме Кесслер начала с тяжелейшей победы над бразильянкой Майя Хаддад – 7:5, 6:7, 7:5, причем в третьем сете удалось отыграться с 1:3. Далее удалось без проблем пройти китаянку Чжу – 6:1, 6:4. В третьем круге было еще одно непростое испытание против Кэти Бултер – 6:3, 3:6, 6:4. Полуфинал против Шрамковой переносили пару раз из-за дождя, видимо, морально с этим лучше справилась американка, которая быстро выиграла матч – 6:4, 6:2.

Личные встречи

Спортсменки пересекались дважды, пока счет 1:1, оба матча состоялись на хардовом покрытии. Последний раз теннисистки играли в этом году, на турнире в Хобрате, тогда американка выиграла 7:5, 6:4.

Прогноз

Спортсменки примерно одного возраста, американка старше меньше, чем на год, они находятся близко в мировом рейтинге, а счет в очных встречах у них равный. Не удивительно, что в этой паре нет явного фаворита, на корт выйдут две спортсменки, полны решительности.

Я думаю, Ястремская сможет показать свои сильные стороны и взять желанный титул, ставлю на чистую победу украинки. Букмекерская компания betking оценивает вероятность такого исхода коэффициентом 1,99.