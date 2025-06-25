Экс-игрок Шахтера: Давали $100-200 тысяч – либо подписываешь, либо уходишь
Хомутов вспомнил пребывание в составе «горняков»
Экс-игрок донецкого «Шахтера» Владислав Хомутов вспомнил пребывание в составе «горняков».
– Ты родился в Донецке и начал свой футбольный путь в Академии Шахтера.
«Шахтер выдвинул договор с компенсацией 100-200 тысяч долларов: либо подписываешь и идешь дальше, либо покидаешь клуб»
– Да, с шести до 14 лет прошел всю академию Шахтера. После наступления переходного возраста отыграл еще полгода и всю команду обязали подписать договор на тот момент с космическими компенсациями за воспитание. Шага назад не было: либо подписываешь и идешь дальше, либо покидаешь клуб.
Мы прочитали этот договор, посоветовались, и отец сказал: «Подписывать мы его не будем. Тебе так будет лучше в будущем». Я хорошо помню тот день и то, как рыдал. Очень сильно расстроился и не понимал, почему должен уходить из «Шахтера»? Все остальные ребята подписывали.
Многие футболисты, которые в итоге подписали эти договоры, потом очень сильно сожалели. Они оказывались в заложниках и ничего не могли сделать. Уже через полгода могли сказать, что ты не нужен, а у тебя компенсация. Хочешь куда-то перейти – присылают запрос, и там может быть 100-200 тысяч долларов. Так очень много ребят портили себе карьеру. Бывали случаи, когда деньги собирали родители.
Игроки никуда не могли перейти. Кого-то отправляли по аренде. Однако там на тебя смотрят не так, как на футболиста с полноценным контрактом. Все понимают, что ты год поиграешь и тебя заберут обратно. В аренде всегда тяжело.
Экс-игрок донецкого «Шахтера» Владислав Хомутов вспомнил пребывание в московском «локомотиве» в 2012 году.
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