Экс-игрок Шахтера: Давали $100-200 тысяч – либо подписываешь, либо уходишь

Экс-игрок донецкого «Шахтера» Владислав Хомутов вспомнил пребывание в составе «горняков».

– Ты родился в Донецке и начал свой футбольный путь в Академии Шахтера.

«Шахтер выдвинул договор с компенсацией 100-200 тысяч долларов: либо подписываешь и идешь дальше, либо покидаешь клуб»

– Да, с шести до 14 лет прошел всю академию Шахтера. После наступления переходного возраста отыграл еще полгода и всю команду обязали подписать договор на тот момент с космическими компенсациями за воспитание. Шага назад не было: либо подписываешь и идешь дальше, либо покидаешь клуб.

Мы прочитали этот договор, посоветовались, и отец сказал: «Подписывать мы его не будем. Тебе так будет лучше в будущем». Я хорошо помню тот день и то, как рыдал. Очень сильно расстроился и не понимал, почему должен уходить из «Шахтера»? Все остальные ребята подписывали.

Многие футболисты, которые в итоге подписали эти договоры, потом очень сильно сожалели. Они оказывались в заложниках и ничего не могли сделать. Уже через полгода могли сказать, что ты не нужен, а у тебя компенсация. Хочешь куда-то перейти – присылают запрос, и там может быть 100-200 тысяч долларов. Так очень много ребят портили себе карьеру. Бывали случаи, когда деньги собирали родители.

Игроки никуда не могли перейти. Кого-то отправляли по аренде. Однако там на тебя смотрят не так, как на футболиста с полноценным контрактом. Все понимают, что ты год поиграешь и тебя заберут обратно. В аренде всегда тяжело.

Экс-игрок донецкого «Шахтера» Владислав Хомутов вспомнил пребывание в московском «локомотиве» в 2012 году.