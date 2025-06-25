Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Экс-игрок Шахтера: Давали $100-200 тысяч – либо подписываешь, либо уходишь
Украина. Премьер лига
25 июня 2025, 20:23 | Обновлено 25 июня 2025, 21:22
162
0

Экс-игрок Шахтера: Давали $100-200 тысяч – либо подписываешь, либо уходишь

Хомутов вспомнил пребывание в составе «горняков»

25 июня 2025, 20:23 | Обновлено 25 июня 2025, 21:22
162
0
Экс-игрок Шахтера: Давали $100-200 тысяч – либо подписываешь, либо уходишь
Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Хомутов

Экс-игрок донецкого «Шахтера» Владислав Хомутов вспомнил пребывание в составе «горняков».

– Ты родился в Донецке и начал свой футбольный путь в Академии Шахтера.

«Шахтер выдвинул договор с компенсацией 100-200 тысяч долларов: либо подписываешь и идешь дальше, либо покидаешь клуб»

– Да, с шести до 14 лет прошел всю академию Шахтера. После наступления переходного возраста отыграл еще полгода и всю команду обязали подписать договор на тот момент с космическими компенсациями за воспитание. Шага назад не было: либо подписываешь и идешь дальше, либо покидаешь клуб.

Мы прочитали этот договор, посоветовались, и отец сказал: «Подписывать мы его не будем. Тебе так будет лучше в будущем». Я хорошо помню тот день и то, как рыдал. Очень сильно расстроился и не понимал, почему должен уходить из «Шахтера»? Все остальные ребята подписывали.

Многие футболисты, которые в итоге подписали эти договоры, потом очень сильно сожалели. Они оказывались в заложниках и ничего не могли сделать. Уже через полгода могли сказать, что ты не нужен, а у тебя компенсация. Хочешь куда-то перейти – присылают запрос, и там может быть 100-200 тысяч долларов. Так очень много ребят портили себе карьеру. Бывали случаи, когда деньги собирали родители.

Игроки никуда не могли перейти. Кого-то отправляли по аренде. Однако там на тебя смотрят не так, как на футболиста с полноценным контрактом. Все понимают, что ты год поиграешь и тебя заберут обратно. В аренде всегда тяжело.

Экс-игрок донецкого «Шахтера» Владислав Хомутов вспомнил пребывание в московском «локомотиве» в 2012 году.

По теме:
ВИДЕО. Заря продолжает работать на учебно-тренировочных сборах
Капитан Динамо настроен стать главным тренером
Волевая победа. Агробизнес в спарринге одолел клуб Куликов-Белка
Владислав Хомутов Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитрий Олейник Источник: Украинский футбол
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Свитолина в борьбе уступила 21-й ракетке в 1/8 финала турнира в Германии
Теннис | 25 июня 2025, 17:40 22
Свитолина в борьбе уступила 21-й ракетке в 1/8 финала турнира в Германии
Свитолина в борьбе уступила 21-й ракетке в 1/8 финала турнира в Германии

Элина в трех сетах проиграла Беатрис Хаддад Майе на пятисотнике в Бад-Хомбурге

Василий ЛОМАЧЕНКО: «Ты бесчестный человек. Мы с тобой разные украинцы»
Бокс | 25 июня 2025, 08:46 81
Василий ЛОМАЧЕНКО: «Ты бесчестный человек. Мы с тобой разные украинцы»
Василий ЛОМАЧЕНКО: «Ты бесчестный человек. Мы с тобой разные украинцы»

Экс-боксер вступил в перепалку с Сергеем Притулой

Зинченко выбрал клуб, ради которого уйдет из Арсенала. Он пойдет на жертвы
Футбол | 25.06.2025, 07:47
Зинченко выбрал клуб, ради которого уйдет из Арсенала. Он пойдет на жертвы
Зинченко выбрал клуб, ради которого уйдет из Арсенала. Он пойдет на жертвы
Андрей Ярмоленко отреагировал на слова Турана о Динамо
Футбол | 25.06.2025, 19:42
Андрей Ярмоленко отреагировал на слова Турана о Динамо
Андрей Ярмоленко отреагировал на слова Турана о Динамо
ЧИСОРА: «Мне предложили большие деньги за бой с ним, но я пас, не хочу»
Бокс | 25.06.2025, 05:02
ЧИСОРА: «Мне предложили большие деньги за бой с ним, но я пас, не хочу»
ЧИСОРА: «Мне предложили большие деньги за бой с ним, но я пас, не хочу»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Бенфика с Трубиным нанесла Баварии поражение и вышла в плей-офф КЧМ-2025
Бенфика с Трубиным нанесла Баварии поражение и вышла в плей-офф КЧМ-2025
25.06.2025, 00:03 12
Футбол
Ливерпуль сделал официальное предложение по Забарному. Есть ответ Борнмута
Ливерпуль сделал официальное предложение по Забарному. Есть ответ Борнмута
24.06.2025, 00:50 6
Футбол
Хаби АЛОНСО – вратарю Реала: «Я понимаю тебя, это очень несправедливо»
Хаби АЛОНСО – вратарю Реала: «Я понимаю тебя, это очень несправедливо»
25.06.2025, 08:23 1
Футбол
Сетка плей-офф КЧМ-2025. С кем сыграют Бавария и Бенфика с Трубиным?
Сетка плей-офф КЧМ-2025. С кем сыграют Бавария и Бенфика с Трубиным?
25.06.2025, 01:50
Футбол
Клубный ЧМ-2025. Сетка плей-офф: уже определено 4 пары 1/8 финала
Клубный ЧМ-2025. Сетка плей-офф: уже определено 4 пары 1/8 финала
25.06.2025, 07:23 2
Футбол
Полуфиналистка Ролан Гаррос вылетела из Уимблдона в первом раунде отбора
Полуфиналистка Ролан Гаррос вылетела из Уимблдона в первом раунде отбора
24.06.2025, 15:44 8
Теннис
Известный боксер: «Реванш Усик – Дюбуа? Разорву его к чертям за такое»
Известный боксер: «Реванш Усик – Дюбуа? Разорву его к чертям за такое»
25.06.2025, 04:24
Бокс
Нидерланды обыграли хозяев. Определена финальная пара Евро-2025 U-19
Нидерланды обыграли хозяев. Определена финальная пара Евро-2025 U-19
23.06.2025, 23:30
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем