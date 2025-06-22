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Клубный чемпионат мира
22 июня 2025, 10:36 | Обновлено 22 июня 2025, 10:50
183
0

Бразильские клубы прошли два первых тура КЧМ без поражений

Флуминенсе продолжил беспроигрышную серию команд из Бразилии

22 июня 2025, 10:36 | Обновлено 22 июня 2025, 10:50
183
0
Бразильские клубы прошли два первых тура КЧМ без поражений
Getty Images/Global Images Ukraine.

В матче второго тура клубного чемпионата мира бразильский Флуминенсе победил корейский Ульсан со счетом 4:2.

Беспроигрышная серия бразильских команд на клубном чемпионате мира этого года составляет уже 8 матчей:

  • Палмейрас – Порту 0:0
  • Ботафого – Сиэтл Саундерз 2:1
  • Фламенго – Эсперанс 2:0
  • Флуминенсе – Боруссия 0:0
  • Палмейрас – Аль-Ахли 2:0
  • Ботафого – Пари Сен-Жермен 1:0
  • Фламенго – Челси 3:1
  • Флуминенсе – Ульсон 4:2

14 голов забили бразильские команды в первых двух турах:

  • 5 – Фламенго
  • 4 – Флуминенсе
  • 3 – Ботафого
  • 2 – Палмейрас
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Флуминенсе Ульсан ХД клубный чемпионат мира по футболу статистика
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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