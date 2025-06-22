Клубный чемпионат мира22 июня 2025, 10:36 | Обновлено 22 июня 2025, 10:50
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Бразильские клубы прошли два первых тура КЧМ без поражений
Флуминенсе продолжил беспроигрышную серию команд из Бразилии
22 июня 2025, 10:36 | Обновлено 22 июня 2025, 10:50
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В матче второго тура клубного чемпионата мира бразильский Флуминенсе победил корейский Ульсан со счетом 4:2.
Беспроигрышная серия бразильских команд на клубном чемпионате мира этого года составляет уже 8 матчей:
- Палмейрас – Порту 0:0
- Ботафого – Сиэтл Саундерз 2:1
- Фламенго – Эсперанс 2:0
- Флуминенсе – Боруссия 0:0
- Палмейрас – Аль-Ахли 2:0
- Ботафого – Пари Сен-Жермен 1:0
- Фламенго – Челси 3:1
- Флуминенсе – Ульсон 4:2
14 голов забили бразильские команды в первых двух турах:
- 5 – Фламенго
- 4 – Флуминенсе
- 3 – Ботафого
- 2 – Палмейрас
Fluminense fight back in Group F. 💪#FIFACWC— FIFA Club World Cup (@FIFACWC) June 21, 2025
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