Бразильские клубы прошли два первых тура КЧМ без поражений

В матче второго тура клубного чемпионата мира бразильский Флуминенсе победил корейский Ульсан со счетом 4:2.

Беспроигрышная серия бразильских команд на клубном чемпионате мира этого года составляет уже 8 матчей:

Палмейрас – Порту 0:0

Ботафого – Сиэтл Саундерз 2:1

Фламенго – Эсперанс 2:0

Флуминенсе – Боруссия 0:0

Палмейрас – Аль-Ахли 2:0

Ботафого – Пари Сен-Жермен 1:0

Фламенго – Челси 3:1

Флуминенсе – Ульсон 4:2

14 голов забили бразильские команды в первых двух турах:

5 – Фламенго

4 – Флуминенсе

3 – Ботафого

2 – Палмейрас