Стали известны составы команд матча Ривер Плейт – Монтеррей
Команды встретятся 22 июня в 4:00 по киевскому времени
22 июня состоится матч второго тура клубного чемпионата мира в группе E между этими командами Ривер Плейт и Монтеррей.
Поединок пройдет на стадионе Роуз Боул в городе Пасадена. Время начала встречи – 04:00 по Киеву.
В первом туре Ривер Плейт переиграл Ураву 3:1, а Монтеррей сыграл вничью с Интером 1:1.
Главные тренеры определились со стартовыми составами команд.
Ривер Плейт: Армани, Монтьель, Куарта, Диас, Акунья, Перес, Галоппо, Кастано, Мастантуоно, Колидио, Меса
Монтеррей: Андрада, Агирре, Медина, Рамос, Артеага, Каналес, Родригес, Деосса, Окампос, Бертраме, Корона
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