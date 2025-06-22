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Клубный чемпионат мира
22 июня 2025, 03:25 |
8
0

Стали известны составы команд матча Ривер Плейт – Монтеррей

Команды встретятся 22 июня в 4:00 по киевскому времени

22 июня 2025, 03:25 |
8
0
Стали известны составы команд матча Ривер Плейт – Монтеррей
Роуз Боул

22 июня состоится матч второго тура клубного чемпионата мира в группе E между этими командами Ривер Плейт и Монтеррей.

Поединок пройдет на стадионе Роуз Боул в городе Пасадена. Время начала встречи – 04:00 по Киеву.

В первом туре Ривер Плейт переиграл Ураву 3:1, а Монтеррей сыграл вничью с Интером 1:1.

Главные тренеры определились со стартовыми составами команд.

Ривер Плейт: Армани, Монтьель, Куарта, Диас, Акунья, Перес, Галоппо, Кастано, Мастантуоно, Колидио, Меса

Монтеррей: Андрада, Агирре, Медина, Рамос, Артеага, Каналес, Родригес, Деосса, Окампос, Бертраме, Корона

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Монтеррей Ривер Плейт клубный чемпионат мира по футболу стартовые составы
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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