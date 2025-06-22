ФОТО. Дожал корейцев. Назван лучший в игре Флуминенсе – Ульсан ХД

22 июня состоялся матч 2-го тура группового этапа клубного чемпионата мира в группе F между Флуминенсе и Ульсан ХД.

На стадионе Мидоулендс в городе Ист Рутерфорд победу праздновала команда из Бразилии – 4:2.

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По завершении встречи ФИФА признала лучшим игроком матча Джона Ариаса из «Флуминенсе», который открыл счет в этом матче, а в конце отдал голевую передачу.

Статистический портал WhoScored лучшим также выбрал Ариаса. Бразилец получил оценку – 9,1

Оценка від WhoScored