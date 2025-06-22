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  4. ФОТО. Дожал корейцев. Назван лучший в игре Флуминенсе – Ульсан ХД
Клубный чемпионат мира
22 июня 2025, 07:15 |
162
0

ФОТО. Дожал корейцев. Назван лучший в игре Флуминенсе – Ульсан ХД

Джона Ариас отличился голом, а также результативной передачей

22 июня 2025, 07:15 |
162
0
ФОТО. Дожал корейцев. Назван лучший в игре Флуминенсе – Ульсан ХД
Getty Images/Global Images Ukraine

22 июня состоялся матч 2-го тура группового этапа клубного чемпионата мира в группе F между Флуминенсе и Ульсан ХД.

На стадионе Мидоулендс в городе Ист Рутерфорд победу праздновала команда из Бразилии – 4:2.

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По завершении встречи ФИФА признала лучшим игроком матча Джона Ариаса из «Флуминенсе», который открыл счет в этом матче, а в конце отдал голевую передачу.

Статистический портал WhoScored лучшим также выбрал Ариаса. Бразилец получил оценку – 9,1

Оценка від WhoScored

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Флуминенсе клубный чемпионат мира по футболу Ульсан ХД Джон Ариас оценки WhoScored
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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