ФОТО. Дожал корейцев. Назван лучший в игре Флуминенсе – Ульсан ХД
Джона Ариас отличился голом, а также результативной передачей
22 июня состоялся матч 2-го тура группового этапа клубного чемпионата мира в группе F между Флуминенсе и Ульсан ХД.
На стадионе Мидоулендс в городе Ист Рутерфорд победу праздновала команда из Бразилии – 4:2.
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По завершении встречи ФИФА признала лучшим игроком матча Джона Ариаса из «Флуминенсе», который открыл счет в этом матче, а в конце отдал голевую передачу.
Статистический портал WhoScored лучшим также выбрал Ариаса. Бразилец получил оценку – 9,1
Оценка від WhoScored
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