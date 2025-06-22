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Клубный чемпионат мира
22 июня 2025, 04:29 | Обновлено 22 июня 2025, 04:37
47
0

ФОТО. Не у победителей. Назван лучший игрок матча Интер – Урава

Рема Ватанабе понравился больше всех

22 июня 2025, 04:29 | Обновлено 22 июня 2025, 04:37
47
0
ФОТО. Не у победителей. Назван лучший игрок матча Интер – Урава
Getty Images/Global Images Ukraine

22 июня состоялся матч второго тура Клубного чемпионата мира-2025 в группе E между командами «Интер» и «Урава Ред Деймондс».

На стадионе «Люмен Филд» в Сиэтле победу праздновала команда из Италии – 2:1.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

По завершении встречи ФИФА признала лучшим игроком матча Рёму Ватанабе из состава «Урава Ред Деймондс».

Статистический портал WhoScored лучшим выбрал из игроков «Интера». Им стал Лаутаро Мартинес с оценкой – 8,4. Ватанабе получил только 7,3 балла.

Оцінка від WhoScored

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Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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