ФОТО. Не у победителей. Назван лучший игрок матча Интер – Урава
Рема Ватанабе понравился больше всех
22 июня состоялся матч второго тура Клубного чемпионата мира-2025 в группе E между командами «Интер» и «Урава Ред Деймондс».
На стадионе «Люмен Филд» в Сиэтле победу праздновала команда из Италии – 2:1.
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По завершении встречи ФИФА признала лучшим игроком матча Рёму Ватанабе из состава «Урава Ред Деймондс».
Статистический портал WhoScored лучшим выбрал из игроков «Интера». Им стал Лаутаро Мартинес с оценкой – 8,4. Ватанабе получил только 7,3 балла.
Оцінка від WhoScored
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