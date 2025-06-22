ВИДЕО. Дарио Срна объяснил, почему у Шахтера три тренировки в день
Директор по футболу «горняков» нашел оригинальный ответ
Новоназначенный главный тренер «Шахтера» Арда Туран сообщил, что во время сборов в Словении команда будет проводить по три тренировки в день.
Директор по футболу «горняков» Дарио Срна объяснил такую нагрузку.
«Конечно, готовы. Какое место в чемпионате заняли – столько и будет тренировок», – отметил Срна.
Донецкий «Шахтер» начал тренировочный процесс 20 июня. Команда отправилась на трехнедельный сбор в словенское поселение Брдо.
Уже 10 июля «Шахтер» сыграет в первом квалификационном раунде Лиги Европы против финского «Ильвеса».
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