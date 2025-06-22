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  4. ВИДЕО. Дарио Срна объяснил, почему у Шахтера три тренировки в день
Украина. Премьер лига
22 июня 2025, 02:18 | Обновлено 22 июня 2025, 02:19
156
1

ВИДЕО. Дарио Срна объяснил, почему у Шахтера три тренировки в день

Директор по футболу «горняков» нашел оригинальный ответ

22 июня 2025, 02:18 | Обновлено 22 июня 2025, 02:19
156
1
ВИДЕО. Дарио Срна объяснил, почему у Шахтера три тренировки в день
ФК Шахтер. Дарио Срна

Новоназначенный главный тренер «Шахтера» Арда Туран сообщил, что во время сборов в Словении команда будет проводить по три тренировки в день.

Директор по футболу «горняков» Дарио Срна объяснил такую нагрузку.

«Конечно, готовы. Какое место в чемпионате заняли – столько и будет тренировок», – отметил Срна.

Донецкий «Шахтер» начал тренировочный процесс 20 июня. Команда отправилась на трехнедельный сбор в словенское поселение Брдо.

Уже 10 июля «Шахтер» сыграет в первом квалификационном раунде Лиги Европы против финского «Ильвеса».

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Шахтер Донецк Дарио Срна чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига учебно-тренировочные сборы тренировка
Александр Сильченко Источник: ФК Шахтер Донецк
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Перший Серед Рівних
Мені подобається така самоіронія. Атмосфера в команді схоже що хороша.
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