ВИДЕО. Дарио Срна объяснил, почему у Шахтера три тренировки в день

Новоназначенный главный тренер «Шахтера» Арда Туран сообщил, что во время сборов в Словении команда будет проводить по три тренировки в день.

Директор по футболу «горняков» Дарио Срна объяснил такую нагрузку.

«Конечно, готовы. Какое место в чемпионате заняли – столько и будет тренировок», – отметил Срна.

Донецкий «Шахтер» начал тренировочный процесс 20 июня. Команда отправилась на трехнедельный сбор в словенское поселение Брдо.

Уже 10 июля «Шахтер» сыграет в первом квалификационном раунде Лиги Европы против финского «Ильвеса».