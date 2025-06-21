Другие новости21 июня 2025, 22:42 |
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ФОТО. Что за встреча! Роналдо встретился с Де Брюйне и ван Дейком
Фотография, на которую приятно смотреть
21 июня 2025, 22:42 |
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Роналдо опубликовал на своей странице в Instagram любопытное фото.
Легендарный бразилец в сторис разместил фотографию встречи с защитником «Ливерпуля» Вирджилом ван Дейком и теперь уже полузащитником «Наполи» Кевином де Брюйне.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
Локация неизвестна, но очевидно, что легенды футбола чудесно провели время.
Напомним, что в конце мая Роналдо продал контрольный пакет акций «Вальядолида» и больше не является владельцем клуба.
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