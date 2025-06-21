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21 июня 2025, 22:42 |
362
0

ФОТО. Что за встреча! Роналдо встретился с Де Брюйне и ван Дейком

Фотография, на которую приятно смотреть

21 июня 2025, 22:42 |
362
0
ФОТО. Что за встреча! Роналдо встретился с Де Брюйне и ван Дейком
Instagram. Вирджил ван Дейк, Роналдо и Кевин де Брюйне

Роналдо опубликовал на своей странице в Instagram любопытное фото.

Легендарный бразилец в сторис разместил фотографию встречи с защитником «Ливерпуля» Вирджилом ван Дейком и теперь уже полузащитником «Наполи» Кевином де Брюйне.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Локация неизвестна, но очевидно, что легенды футбола чудесно провели время.

Напомним, что в конце мая Роналдо продал контрольный пакет акций «Вальядолида» и больше не является владельцем клуба.

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Максим Лапченко Источник: Instagram
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