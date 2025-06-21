Другие новости21 июня 2025, 21:59 |
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ФОТО. У звезды Барселоны – новая девушка. Недавно развелся с женой
Марк-Андре тер Штеген нашел новую красавицу
21 июня 2025, 21:59 |
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Голкипер «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген показал миру свою новую девушку.
Напомним, что 33-летний капитан «Барсы» развелся с экс-женой Даниэлой Йеле.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
Сегодня в Instagram-сторис немец опубликовал две фотографии.
На одной из них надпись «Junts», что в переводе с каталонского означает «Вместе».
На другой фотографии – уже непосредственно сама красавица. Совсем скоро мировые медиа её идентифицируют.
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