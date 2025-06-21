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21 июня 2025, 21:59 |
1417
0

ФОТО. У звезды Барселоны – новая девушка. Недавно развелся с женой

Марк-Андре тер Штеген нашел новую красавицу

21 июня 2025, 21:59 |
1417
0
ФОТО. У звезды Барселоны – новая девушка. Недавно развелся с женой
Instagram. Марк-Андре тер Штеген

Голкипер «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген показал миру свою новую девушку.

Напомним, что 33-летний капитан «Барсы» развелся с экс-женой Даниэлой Йеле.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Сегодня в Instagram-сторис немец опубликовал две фотографии.

На одной из них надпись «Junts», что в переводе с каталонского означает «Вместе».

На другой фотографии – уже непосредственно сама красавица. Совсем скоро мировые медиа её идентифицируют.

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фото lifestyle Марк-Андре тер Штеген Барселона Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Максим Лапченко Источник: Instagram
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