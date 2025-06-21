ФОТО. Футболист Челси впечатлил стильным фотосетом для журнала GQ

Звезда «Челси» и сборной Англии Нони Мадуэке впечатлил новой фотосессией для журнала GQ, где продемонстрировал несколько ярких образов.

23-летний вингер, который набрал отличную форму в сезоне 2024/25 и уже провёл шесть матчей за сборную, вне поля известен своим стилем.

На снимках он появился в меховом жилете с перчатками, массивной кожаной куртке Balenciaga, широких джинсах и чёрных ботинках Louboutin. В другом образе — футболка Billionaire Girls Club и шорты с зебровым принтом.

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В интервью GQ Мадуэке сказал: «Раньше я увлекался только брендами, а теперь для меня главное — как всё сочетается. Сейчас выбираю более сдержанные вещи».

Он добавил, что его стиль постоянно меняется: «Могу проснуться и решить: хочу теперь выглядеть совсем иначе».

Мадуэке также похвалил стиль Джейдона Санчо и Коула Палмера, отметив, что у Санчо «лучшее собрание вещей», а у Палмера «есть что-то особенное».