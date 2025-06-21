Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Футболист Челси впечатлил стильным фотосетом для журнала GQ
Другие новости
21 июня 2025, 21:43 |
473
0

ФОТО. Футболист Челси впечатлил стильным фотосетом для журнала GQ

Нони Мадуэке попозировал в крутых луках

21 июня 2025, 21:43 |
473
0
ФОТО. Футболист Челси впечатлил стильным фотосетом для журнала GQ
GQ. Нони Мадуэке

Звезда «Челси» и сборной Англии Нони Мадуэке впечатлил новой фотосессией для журнала GQ, где продемонстрировал несколько ярких образов.

23-летний вингер, который набрал отличную форму в сезоне 2024/25 и уже провёл шесть матчей за сборную, вне поля известен своим стилем.

На снимках он появился в меховом жилете с перчатками, массивной кожаной куртке Balenciaga, широких джинсах и чёрных ботинках Louboutin. В другом образе — футболка Billionaire Girls Club и шорты с зебровым принтом.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

В интервью GQ Мадуэке сказал: «Раньше я увлекался только брендами, а теперь для меня главное — как всё сочетается. Сейчас выбираю более сдержанные вещи».

Он добавил, что его стиль постоянно меняется: «Могу проснуться и решить: хочу теперь выглядеть совсем иначе».

Мадуэке также похвалил стиль Джейдона Санчо и Коула Палмера, отметив, что у Санчо «лучшее собрание вещей», а у Палмера «есть что-то особенное».

По теме:
ФОТО. Что за встреча! Роналдо встретился с Де Брюйне и ван Дейком
ФОТО. У звезды Барселоны – новая девушка. Недавно развелся с женой
ФОТО. Как Мартин Эдегор отгулял свою свадьбу. Без Зинченко
фото Нони Мадуэке Челси lifestyle сборная Англии по футболу Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Джейдон Санчо Коул Палмер
Максим Лапченко Источник: Daily Mail
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Юлия Стародубцева – Виталия Дьяченко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Теннис | 21 июня 2025, 14:25 13
Юлия Стародубцева – Виталия Дьяченко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Юлия Стародубцева – Виталия Дьяченко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого раунда квалификации турнира WTA 500 в Бад-Хомбурге

Роме срочно нужны 10 миллионов евро. Клуб продает форварда
Футбол | 21 июня 2025, 21:21 1
Роме срочно нужны 10 миллионов евро. Клуб продает форварда
Роме срочно нужны 10 миллионов евро. Клуб продает форварда

Шомуродов станет жертвой финансвого фэйр-плей

«Настоящий позор». Экс-скаут МЮ прокомментировал трансфер Забарного в ПСЖ
Футбол | 21.06.2025, 08:19
«Настоящий позор». Экс-скаут МЮ прокомментировал трансфер Забарного в ПСЖ
«Настоящий позор». Экс-скаут МЮ прокомментировал трансфер Забарного в ПСЖ
Усик назвал супертяжа, который станет абсолютным чемпионом мира после него
Бокс | 21.06.2025, 05:19
Усик назвал супертяжа, который станет абсолютным чемпионом мира после него
Усик назвал супертяжа, который станет абсолютным чемпионом мира после него
Трансферу быть. Клуб АПЛ согласился заплатить космическую сумму за украинца
Футбол | 21.06.2025, 14:48
Трансферу быть. Клуб АПЛ согласился заплатить космическую сумму за украинца
Трансферу быть. Клуб АПЛ согласился заплатить космическую сумму за украинца
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Британский спортюрист дал совет Мудрику после положительной допинг-пробы В
Британский спортюрист дал совет Мудрику после положительной допинг-пробы В
20.06.2025, 12:16 1
Футбол
Чемпион мира: «Для этого украинца все закончится жестким нокаутом»
Чемпион мира: «Для этого украинца все закончится жестким нокаутом»
20.06.2025, 03:26 1
Бокс
В ожидании Усика. Паркер получил соперника для защиты титула
В ожидании Усика. Паркер получил соперника для защиты титула
20.06.2025, 05:05 1
Бокс
Владимир КЛИЧКО: «Эти слова – ложь. Такого человека не существует»
Владимир КЛИЧКО: «Эти слова – ложь. Такого человека не существует»
20.06.2025, 08:16 1
Бокс
Клуб Первой лиги сменит название и подпишет много новичков
Клуб Первой лиги сменит название и подпишет много новичков
21.06.2025, 01:45 4
Футбол
Не взяла два метра в Париже. Магучих снова уступила австралийке Олислагерс
Не взяла два метра в Париже. Магучих снова уступила австралийке Олислагерс
20.06.2025, 23:47 17
Другие виды
Камбек на КЧМ-2025: супергол Месси принес Интер Майами победу над Порту
Камбек на КЧМ-2025: супергол Месси принес Интер Майами победу над Порту
20.06.2025, 00:02 5
Футбол
Перес узнал, за сколько хотят купить Лунина. Реал принял решение
Перес узнал, за сколько хотят купить Лунина. Реал принял решение
21.06.2025, 08:26 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем