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21 июня 2025, 21:31 | Обновлено 21 июня 2025, 22:04
1899
0

ФОТО. Как Мартин Эдегор отгулял свою свадьбу. Без Зинченко

Мартин Эдегор взял в жены Хелен Спиллинг

21 июня 2025, 21:31 | Обновлено 21 июня 2025, 22:04
1899
0
ФОТО. Как Мартин Эдегор отгулял свою свадьбу. Без Зинченко
AP. Мартин Эдегор и Хелен Спиллинг

Игроки «Арсенала» и их возлюбленные отправились в Норвегию отмечать свадьбу Мартина Эдегора.

26-летний капитан женился на тогда еще беременной Хелен Спиллинг в ноябре, но без шумных публикаций в соцсетях. В декабре 2024 года она родила их первого ребенка, о чем пара сообщила фото с подписью: «Мы так тебя любим, наш маленький мальчик».

Спустя семь месяцев они провели официальную церемонию в Осло, где были замечены счастливыми вместе с партнерами по команде — Букайо Сака, Каем Хаверцом и другими.

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Спиллинг — профессиональная танцовщица, победительница норвежского шоу «Skal vi danse» 2021 года, обладательница 17 золотых медалей по бальным танцам. Она активно поддерживает карьеру Эдегора и имеет 180 тысяч подписчиков в Instagram.

Пару впервые заметили вместе в марте 2023 года, а в августе они поделились фото, где держат беременный живот с подписью: «1+1=3. Не можем дождаться встречи с тобой».

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Максим Лапченко Источник: Daily Mail
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