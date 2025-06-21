ФОТО. Как Мартин Эдегор отгулял свою свадьбу. Без Зинченко

Игроки «Арсенала» и их возлюбленные отправились в Норвегию отмечать свадьбу Мартина Эдегора.

26-летний капитан женился на тогда еще беременной Хелен Спиллинг в ноябре, но без шумных публикаций в соцсетях. В декабре 2024 года она родила их первого ребенка, о чем пара сообщила фото с подписью: «Мы так тебя любим, наш маленький мальчик».

Спустя семь месяцев они провели официальную церемонию в Осло, где были замечены счастливыми вместе с партнерами по команде — Букайо Сака, Каем Хаверцом и другими.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Спиллинг — профессиональная танцовщица, победительница норвежского шоу «Skal vi danse» 2021 года, обладательница 17 золотых медалей по бальным танцам. Она активно поддерживает карьеру Эдегора и имеет 180 тысяч подписчиков в Instagram.

Пару впервые заметили вместе в марте 2023 года, а в августе они поделились фото, где держат беременный живот с подписью: «1+1=3. Не можем дождаться встречи с тобой».