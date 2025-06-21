ФОТО. Апдейт с Instagram-страницы Винисиуса, который шокировал фанов Реала
Винисиус Жуниор мог обидеться на болельщиков Реала
Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор неприятно шокировал болельщиков мадридского клуба.
Внимательные пользователи заметили, что футболист удалил упоминания о «Реале» из своего профиля в Instagram, а также удалил свои последние публикации с футболкой клуба.
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Вероятно, это связано с ненавистью, которую он получил после своего выступления в первом матче Клубного чемпионата мира.
Под последней публикацией нападающего сборной Бразилии можна найти призывы покинуть клуб, но некоторые фаны продолжают поддерживать одного из лидеров «королевского» клуба.
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