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21 июня 2025, 20:27 |
1111
1

ФОТО. Апдейт с Instagram-страницы Винисиуса, который шокировал фанов Реала

Винисиус Жуниор мог обидеться на болельщиков Реала

21 июня 2025, 20:27 |
1111
1
ФОТО. Апдейт с Instagram-страницы Винисиуса, который шокировал фанов Реала
Instagram. Винисиус Жуниор

Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор неприятно шокировал болельщиков мадридского клуба.

Внимательные пользователи заметили, что футболист удалил упоминания о «Реале» из своего профиля в Instagram, а также удалил свои последние публикации с футболкой клуба.

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Вероятно, это связано с ненавистью, которую он получил после своего выступления в первом матче Клубного чемпионата мира.

Под последней публикацией нападающего сборной Бразилии можна найти призывы покинуть клуб, но некоторые фаны продолжают поддерживать одного из лидеров «королевского» клуба.

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Максим Лапченко Источник: Instagram
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Комментарии 1
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pol-55
З першого погляду здалось що травку смалить. 
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Теннис
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