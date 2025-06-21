ДЕВУШКА ДНЯ. Она будет вдохновлять Флориана Вирца в Ливерпуле

Флориана Вирца после рекордного трансфера в «Ливерпуль» за 116 миллионов фунтов будет сопровождать его девушка Алия Мохамед.

После недель переговоров 22-летний полузащитник был официально представлен как игрок «красных», став самым дорогим трансфером в истории британского футбола.

Хотя Вирц предпочитает не афишировать личную жизнь, Алия присоединится к нему в Мерсисайде. Первые фото пары появились ещё в прошлом году, когда девушку заметили на поле «БайАрены» после «золотого» сезона «Байера». Также она поддерживала Вирца на Евро-2024, где общалась с девушкой Кая Хаверца и отцом Флориана.

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У Алии более 118 тысяч подписчиков в TikTok — она публикует модные видео и набирает тысячи просмотров. Пара, предположительно, вместе с 2022 года.

Сам Вирц заявил: «Я хочу выигрывать всё, каждый год! Сначала — работа, а потом — победы. Хочу помочь «Ливерпулю» снова взять АПЛ и пройти дальше в Лиге чемпионов. Я очень амбициозен».