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21 июня 2025, 20:12 | Обновлено 21 июня 2025, 20:56
1367
0

ДЕВУШКА ДНЯ. Она будет вдохновлять Флориана Вирца в Ливерпуле

Знакомимся с Алией Мохамед

21 июня 2025, 20:12 | Обновлено 21 июня 2025, 20:56
1367
0
ДЕВУШКА ДНЯ. Она будет вдохновлять Флориана Вирца в Ливерпуле
Getty Images/Global Images Ukraine. Флориан Вирц и Алия Мохамед

Флориана Вирца после рекордного трансфера в «Ливерпуль» за 116 миллионов фунтов будет сопровождать его девушка Алия Мохамед.

После недель переговоров 22-летний полузащитник был официально представлен как игрок «красных», став самым дорогим трансфером в истории британского футбола.

Хотя Вирц предпочитает не афишировать личную жизнь, Алия присоединится к нему в Мерсисайде. Первые фото пары появились ещё в прошлом году, когда девушку заметили на поле «БайАрены» после «золотого» сезона «Байера». Также она поддерживала Вирца на Евро-2024, где общалась с девушкой Кая Хаверца и отцом Флориана.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

У Алии более 118 тысяч подписчиков в TikTok — она публикует модные видео и набирает тысячи просмотров. Пара, предположительно, вместе с 2022 года.

Сам Вирц заявил: «Я хочу выигрывать всё, каждый год! Сначала — работа, а потом — победы. Хочу помочь «Ливерпулю» снова взять АПЛ и пройти дальше в Лиге чемпионов. Я очень амбициозен».

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Максим Лапченко Источник: Daily Mail
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