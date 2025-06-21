Дрейпер лишил фанов суперматча. Определены финалисты пятисотника в Лондоне

21 июня на травяном турнире ATP 500 в Лондоне состоялись матчи 1/2 финала.

Британский теннисист и второй сеяный Джек Дрейпер в трех сетах потерпел поражение от Иржи Легечки. Несмотря на неудачу, Джек может занести к себе в актив выступления в Квинзе – с понедельника он станет четвертой ракеткой и будет четвертым сеяным на Уимблдоне-2025.

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Для Легечки это будет пятый финал на уровне Тура и крупнейший в карьере.

В финале Иржи сыграет с Карлосом Алькарасом, который разобрался со своим соотечественником Роберто Баутистой Агутом. Алькарас добыл 17-ю победу подряд и 250-ю в карьере (61 поражение). Перед пятисотником в Лондоне он стал чемпионом Мастерса в Риме и Ролан Гаррос.

Для Карлитоса это будет 27-й решающий поединок и пятый в сезоне. Два года назад он выиграл трофей в столице Великобритании.

АТР 500 Лондон. 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Карлос Алькарас [1] – Артур Риндеркнех – 7:5, 6:4

Хольгер Руне [4] – Роберто Баутиста Агут – 6:7 (5:7), 7:6 (7:4), 2:6

Нижняя часть сетки

Иржи Легечка – Джакоб Фернли – 7:5, 6:2

Брендон Накашима – Джек Дрейпер [2] – 4:6, 7:5, 4:6

АТР 500 Лондон. 1/2 финала

Карлос Алькарас [1] – Роберто Баутиста Агут – 6:4, 6:4

Иржи Легечка – Джек Дрейпер [2] – 6:4, 4:6, 7:5