Дрейпер лишил фанов суперматча. Определены финалисты пятисотника в Лондоне
Джек уступил Иржи Легечке, а Карлос Алькарас переиграл Роберто Баутисту Агута
21 июня на травяном турнире ATP 500 в Лондоне состоялись матчи 1/2 финала.
Британский теннисист и второй сеяный Джек Дрейпер в трех сетах потерпел поражение от Иржи Легечки. Несмотря на неудачу, Джек может занести к себе в актив выступления в Квинзе – с понедельника он станет четвертой ракеткой и будет четвертым сеяным на Уимблдоне-2025.
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Для Легечки это будет пятый финал на уровне Тура и крупнейший в карьере.
В финале Иржи сыграет с Карлосом Алькарасом, который разобрался со своим соотечественником Роберто Баутистой Агутом. Алькарас добыл 17-ю победу подряд и 250-ю в карьере (61 поражение). Перед пятисотником в Лондоне он стал чемпионом Мастерса в Риме и Ролан Гаррос.
Для Карлитоса это будет 27-й решающий поединок и пятый в сезоне. Два года назад он выиграл трофей в столице Великобритании.
АТР 500 Лондон. 1/4 финала
Верхняя часть сетки
Карлос Алькарас [1] – Артур Риндеркнех – 7:5, 6:4
Хольгер Руне [4] – Роберто Баутиста Агут – 6:7 (5:7), 7:6 (7:4), 2:6
Нижняя часть сетки
Иржи Легечка – Джакоб Фернли – 7:5, 6:2
Брендон Накашима – Джек Дрейпер [2] – 4:6, 7:5, 4:6
АТР 500 Лондон. 1/2 финала
Карлос Алькарас [1] – Роберто Баутиста Агут – 6:4, 6:4
Иржи Легечка – Джек Дрейпер [2] – 6:4, 4:6, 7:5
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