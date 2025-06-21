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ATP
21 июня 2025, 20:15 |
523
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Дрейпер лишил фанов суперматча. Определены финалисты пятисотника в Лондоне

Джек уступил Иржи Легечке, а Карлос Алькарас переиграл Роберто Баутисту Агута

21 июня 2025, 20:15 |
523
1
Дрейпер лишил фанов суперматча. Определены финалисты пятисотника в Лондоне
Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Алькарас

21 июня на травяном турнире ATP 500 в Лондоне состоялись матчи 1/2 финала.

Британский теннисист и второй сеяный Джек Дрейпер в трех сетах потерпел поражение от Иржи Легечки. Несмотря на неудачу, Джек может занести к себе в актив выступления в Квинзе – с понедельника он станет четвертой ракеткой и будет четвертым сеяным на Уимблдоне-2025.

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Для Легечки это будет пятый финал на уровне Тура и крупнейший в карьере.

В финале Иржи сыграет с Карлосом Алькарасом, который разобрался со своим соотечественником Роберто Баутистой Агутом. Алькарас добыл 17-ю победу подряд и 250-ю в карьере (61 поражение). Перед пятисотником в Лондоне он стал чемпионом Мастерса в Риме и Ролан Гаррос.

Для Карлитоса это будет 27-й решающий поединок и пятый в сезоне. Два года назад он выиграл трофей в столице Великобритании.

АТР 500 Лондон. 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Карлос Алькарас [1] – Артур Риндеркнех – 7:5, 6:4
Хольгер Руне [4] – Роберто Баутиста Агут – 6:7 (5:7), 7:6 (7:4), 2:6

Нижняя часть сетки

Иржи Легечка – Джакоб Фернли – 7:5, 6:2
Брендон Накашима – Джек Дрейпер [2] – 4:6, 7:5, 4:6

АТР 500 Лондон. 1/2 финала

Карлос Алькарас [1] – Роберто Баутиста Агут – 6:4, 6:4
Иржи Легечка – Джек Дрейпер [2] – 6:4, 4:6, 7:5

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ATP Лондон Карлос Алькарас (теннисист) Артур Риндеркнех Хольгер Руне Роберто Баутиста Агут Иржи Легечка Джакоб Фернли Брэндон Накашима Джек Дрейпер
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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GroundUnder
Бублик - петух, но было бы забавно если бы он на Уимблдоне матча 3 подряд выиграл с 0-2
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