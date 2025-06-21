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Клубный чемпионат мира
21 июня 2025, 19:20 |
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ВИДЕО. Горячий старт в Цинциннате. Мамелоди и Боруссия Д обменялись голами

Команды забили дважды в первые 20 минут

21 июня 2025, 19:20 |
150
0
ВИДЕО. Горячий старт в Цинциннате. Мамелоди и Боруссия Д обменялись голами
Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 17 июня, проходит матч 2-го тура группового этапа клубного чемпионата мира в группе F между Мамелоди Сандаунз и дортмундской Боруссией.

Встречу принимает TQL Stadium в Цинциннати. Стартовый свисток прозвучал в 19:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В группе с Мамелоди Сандаунз и дортмундской Боруссией играют также Флуминенсе и Ульсан.

В первом туре команда из ЮАР победила Улсан, а немцы сыграли с Флуминенсе в сухую ничью.

На 11-й минуте команда из ЮАР повела в счете. Гол в активе нападающего Лукаса Рибейро. На 16-й минуте немцы отыгрались усилиями Феликс Нчема.

ВИДЕО. Шмели шокировали! Мамелоди Сандаунз забил быстрый гол Боруссии Д

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Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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