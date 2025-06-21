ВИДЕО. Горячий старт в Цинциннате. Мамелоди и Боруссия Д обменялись голами
Команды забили дважды в первые 20 минут
Во вторник, 17 июня, проходит матч 2-го тура группового этапа клубного чемпионата мира в группе F между Мамелоди Сандаунз и дортмундской Боруссией.
Встречу принимает TQL Stadium в Цинциннати. Стартовый свисток прозвучал в 19:00 по киевскому времени.
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В группе с Мамелоди Сандаунз и дортмундской Боруссией играют также Флуминенсе и Ульсан.
В первом туре команда из ЮАР победила Улсан, а немцы сыграли с Флуминенсе в сухую ничью.
На 11-й минуте команда из ЮАР повела в счете. Гол в активе нападающего Лукаса Рибейро. На 16-й минуте немцы отыгрались усилиями Феликс Нчема.
ВИДЕО. Шмели шокировали! Мамелоди Сандаунз забил быстрый гол Боруссии Д
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